Der SV Zeilsheim erlebte im Hinspiel beim TSV Steinbach Haiger II eine Bruchlandung. Gelingt nun die Revanche? – Foto: Björn Franz (Archiv)
Verbandsliga: Hausaufgaben für Top-Teams und Revanche für Zeilsheim?
Spitzenspiel am Samstag in Ederbergland, sonst sind viele Teams aus dem oberen Drittel gegen Teams von unten gefordert +++ Zeilsheim will 0:8-Schmach gegen Steinbach Haiger II wiedergutmachen
Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga Mitte, bevor es für einen Großteil der Teams in die Winterpause geht: Vor allem die seit Wochen personell auf dem Zahnfleisch gehende SG Walluf dürfte die Pause herbeisehnen, die Rheingauer sind bereits am Samstag in Burg zu Gast. Parallel messen sich die beiden Aufstiegsaspiranten FC Ederbergland und SV Rot-Weiß Hadamar. Sonntags müssen dann die anderen Top-Teams ihre Hausaufgaben erledigen: Der Türkische SV spielt gegen Okriftel, Waldbrunn gegen den SVW und Tabellenführer Hornau hat Schlusslicht Breidenbach zu Gast. Ferner will der SV Zeilsheim Revanche für die 0:8-Klatsche beim TSV Steinbach Haiger II aus dem Hinspiel nehmen und einen versöhnlichen Abschluss eines eher unzufriedenstellenden Jahres feiern. Der FV Biebrich muss in Marburg ran. Der VfR 07 Limburg will mit einem Heimsieg gegen Heuchelheim den Anschluss ans rettende Ufer wahren.