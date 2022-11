Verbandsliga: Hassia verpasst die Entscheidung Verbandsligist aus Bingen hat gegen FK Pirmasens II eigentlich alles im Griff, muss sich trotzdem mit 2:2 begnügen

BINGEN. Es war eine insgesamt engagierte Leistung, die das gesamte Team von Hassia Bingen auf dem Kunstrasen in der Verbandsliga gegen die zweite Mannschaft des FK Pirmasens zeigte. Und gerade deshalb fühlte sich das Endergebnis von 2:2 mit dem späten Ausgleich von Moritz Jung in der Nachspielzeit an wie eine Niederlage. Mann des Spiels auf Binger Seite war Dogukan Tüysüz. Der 19-Jährige, der im Sommer vom TSV Schott Mainz ans Hessenhaus gewechselt war, trug sich erst als Doppeltorschütze in die Liste ein, musste dann beim Stand von 2:0 mit einer Muskelverletzung raus, wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können.