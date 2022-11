Verbandsliga: Hassia leistet sich Fehlerserie Hassia verliert bei Tabellenführer SC Idar-Oberstein 0:4

Zwei Chancen für SC-Goalgetter Florian Zimmer. Mehr ließ die Hassia in der ersten Halbzeit nicht zu. Einmal reagierte Torhüter Konstantin Schindler glänzend (9.), einmal vergab der Stürmer völlig frei nach einem Abwehrfehler der Binger (22.). Die gut verschiebende Hassia hatte den Gegner im 4-4-2-System weitestgehend im Griff, auch wenn der SC Idar spielerisch und vom Selbstbewusstsein her ein klares Übergewicht hatte.

„Es war ein Spiel, in dem man was mitnehmen kann. Wenn wir die Fehler nicht machen, fällt auch Idar nichts ein“, sagte Trainer Christian Klöckner nach dem Abpfiff. Zumal die SC-Fans unruhig geworden waren, weil der Gast vieles richtig gemacht hatte. Die Binger verteidigten sauber, erarbeiteten gefährliche Aktionen, auch wenn es selten zu Abschlüssen kam.

Es kam die 58. Minute, die das Spiel vorentschied. Nach einem langen Einwurf bekam die Binger Abwehr das Leder auch im dritten Versuch nicht geklärt, vollstreckte Zimmer trotzdem so ungenau, dass Schindler noch reagieren und den Ball an den Pfosten lenken konnte, der aber vorher bereits die Linie überschritten hatte. Gute drei Minuten später erzielte Malik Yerima erzielt nach Fehler zwei das 2:0, eine Minute später erhöhte Zimmer. Vor Zimmers dritten Treffer verlor Fabien Spreitzer ein Laufduell mit Yerima. Dass der Linksverteidiger in mehreren Szenen unglücklich aussah, kreidete Klöckner nicht dem 24-Jährigen an. „Er schlägt sich seit Wochen mit Adduktorenproblemen herum, kann kaum trainieren“, so der Hassia-Coach, der vielmehr den Hut davor ziehen wollte, dass sich der Abwehrspieler in den Dienst der Mannschaft stellt.

Hassia Bingen: Schindler – Engel (73. Steil), Tasci, Heinrich, Spreitzer (77. Abdulaj) – Esmaieli, Iten (73. Ofosu), Schön, Tüysüz – Bittner (66. Pira, 88. Walla), Yüksel.