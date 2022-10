Verbandsliga: Handelfmeterpfiff sorgt für Biebricher Emotionen Biebrich 02 verliert nach 2:1-Führung um ein Haar +++ Ampelkarte für Moritz Christ

Region. Es war ein turbulenter Schlussakkord einer insgesamt chancenarmen Partie: Die Verbandsliga-Fußballer des FV Biebrich 02 kassierten gegen SF/BG Marburg zunächst das 2:2, ehe ein aus ihrer Sicht unverständlicher Elfmeterpfiff folgte. Verbunden mit der Ampelkarte gegen Abwehrpfeiler Moritz Christ. Danach vergaben die Gäste vom Punkt – Endstand 2:2. Weitaus geruhsamere 90 Minuten erlebten die Verantwortlichen der SG Walluf beim klaren 6:0 über den FC Dorndorf. Die Spvgg. Eltville unterlag bei Spitzenreiter VfB Marburg 0:3, war aber keinesfalls hoffnungslos unterlegen. Trainer Thorsten Lang nahm die Niederlage in Verbindung mit einem Elfmeter ein Stück weit auf seine Kappe. Der spielfreie SV Niedernhausen empfängt nun am Sonntag (15 Uhr) Primus VfB Marburg.

Die Emotionen kochten hoch, als der Referee in der Nachspielzeit auf Handelfmeter für die Gäste entschied. Unabhängig von der familiären Bande war sich 02-Sportchef Malte Christ absolut sicher, dass sein Sohn Moritz den Ball regelkonform berührte: „Das war in 100 Jahren kein Elfmeter, er hat ihn wirklich mit der Schulter berührt.“ Moritz Christ wollte es nicht glauben, erhielt zudem Gelb und als er sich abwandte noch Gelb-Rot. Danach setzte Marburgs Clemens Haberzettl den Elfmeter über den Querbalken. „Das war so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Irgendwo ging das 2:2 in Ordnung. Wir sind wirklich mit dem letzten Aufgebot angetreten“, sagte Malte Christ mit Blick auf einige Akteure, die spielten, aber nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Die 02er müssen nun zu Neuling SSC Juno Burg (So., 14 Uhr) und dort auf Moritz Christ verzichten, während David Meurer nach Sperre zurückkehrt.

Biebrich 02: Reining; Dorul, Mo. Christ, Schug, M. Walther, Ferguson (76. Pinger), Atanlay (70. Aboubakari/78. N. Iosifidis), Amoako, Landu Mateus, O. Jaatit (87. Luft), O. Zer.