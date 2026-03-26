Verbandsliga: Härter als in Hornau wird es nicht mehr

– Foto: Björn Franz

Haiger/Herborn. In der Fußball-Verbandsliga Mitte sind am Sonntag auch die beiden Vertreter aus dem Dill-Kreis wieder gefordert. Während der TSV Steinbach II beim Spitzenreiter TuS Hornau vor einer hohen Hürde steht, reist der SSC Burg zu den SF/BG Marburg. Beide wollen nach ordentlichen Auftritten zuletzt nachlegen.