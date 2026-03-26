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Ligavorschau
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Verbandsliga: Härter als in Hornau wird es nicht mehr
Teaser VL MITTE: +++ Blick auf den nächsten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga: Der TSV Steinbach II reist zum Spitzenreiter TuS Hornau, der SSC Burg tritt bei den SF/BG Marburg an +++
Haiger/Herborn. In der Fußball-Verbandsliga Mitte sind am Sonntag auch die beiden Vertreter aus dem Dill-Kreis wieder gefordert. Während der TSV Steinbach II beim Spitzenreiter TuS Hornau vor einer hohen Hürde steht, reist der SSC Burg zu den SF/BG Marburg. Beide wollen nach ordentlichen Auftritten zuletzt nachlegen.