Verbandsliga: Hadamar will Trend fortsetzen, Breidenbach braucht Sieg

Der in der Rückrunde noch sieglose FC Germania Okriftel trifft am Freitagabend im Heimspiel auf die TuS Dietkirchen und benötigt dringend Punkte, um die Abstiegsgefahr zu mindern. Dietkirchen konnte in der bisherigen Saison noch kein Auswärtsspiel für sich entscheiden.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Beim Duell zwischen dem FV Biebrich und dem SV Zeilsheim treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Beide Teams konnten jeweils drei ihrer letzten fünf Spiele gewinnen, kassierten am vergangenen Spieltag aber bittere Niederlagen.

Der TSV Steinbach II hofft gegen den FC Waldbrunn seine Heimstatistik aufzubessern. In der Heimtabelle liegt Steinbach mit nur drei Siegen aus zehn Spielen auf dem 14. Platz. Der FC Waldbrunn könnte mit einem Sieg die Chance auf Platz 2 weiterhin am Leben erhalten.

Die zweitbeste Heimmannschaft der Liga, SG Walluf, spielt gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, den Türkischen SV Wiesbaden. Wiesbaden reist mit breiter Brust an, sie konnten die letzten fünf Spiele allesamt gewinnen.

Der Tabellenletzte FV Breidenbach empfängt den Aufsteiger SSC Juno Burg. Dieser präsentiert sich in der Rückrunde in guter Form mit zwei Siegen aus drei Spielen und hofft darauf den Trend fortsetzen zu können.

Ein weiterer Aufsteiger, TSF Heuchelheim, empfängt den Tabellenführer TuS Hornau. Hornau ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und will mit einem Sieg den Abstand auf seine Verfolger ausbauen.

Die formstärkste Mannschaft der Liga, SV Rot-Weiß Hadamar, fordert den VfR 07 Limburg zum Derby. Limburg will im Kampf gegen den Abstieg wichtige Punkte sammeln, Hadamar mit einem Sieg ganz oben dabeibleiben.

Im Mittelfeldduell zwischen dem SV Wiesbaden und dem FC Ederbergland geht es für beide Mannschaften darum, nicht noch unten reinzurutschen. Ederbergland hat in der bisherigen Rückrunde erst ein Spiel für sich entscheiden können.

Alle Partien des Spieltags im Überblick: