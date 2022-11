Verbandsliga: Glücklicher Punktgewinn gegen Bad Vilbel Wald-Michelbach spielt 1:1 gegen den FV Bad Vilbel

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach kam am Samstag in seinem Heimspiel gegen den FV Bad Vilbel etwas glücklich zu einem Punktgewinn. Die Partie endete 1:1 (0:1). Die positive Nachricht folgte am Rande, denn drei Spieltage vor der Winterpause ist ETW-Leistungsträger Ylli Cermjani wieder ins Training eingestiegen. Die Knieverletzung des Ausnahmestürmers verheilt offenbar überraschend schnell. Und wie wichtig Cermjani für das Spiel der Wald-Michelbacher ist, dies offenbarte sich jüngst auch gegen Bad Vilbel. Denn in der ETW-Offensive ist der Angreifer nicht zu ersetzen. ETW-Trainer Ralf Ripperger stellte in der zweiten Halbzeit auch deshalb seine Mannschaft um, nahm in der 65. Minute Lars-Eric Schwinn ins Spiel um ETW-Abwehrass Boubacar Siby mehr Freiraum nach vorne einzuräumen. Und Siby brachte sich anschließend auch tatkräftig im ETW-Angriff ein. Die entscheidende Vorlage zum 1:1-Endstand kam von Siby in Form einer exakten Flanke, die ETW-Offensivspieler Feta Suljic mit einem wuchtigen Kopfball schließlich zum 1:1-Endstand nutzte (71.).

Die Partie war lange Zeit ausgeglichen, in der ersten Halbzeit waren Chancen denn auch Mangelware. Bad Vilbel war mit Respekt n den Überwald gereist und verriegelte in den ersten 45 Minuten seine Abwehr. Die Eintracht tat sich entsprechend schwer mit der massiven Deckung des Gegners. ETW-Torwart Marvin Gärtner war indes schon in der zwölften Minute gefordert, als er einen Distanzschuss der Gäste parierte. Doch auch die Hausherren kamen zu Chancen unter anderen nach einer guten Aktion von Etienne Imsirovic, der mit feinem Pass Niklas Halblaub in Szene setzte, dessen Schuss in letzter Sekunde aber geblockt wurde. Das 1:0 für Bad Vilbel per Foulelfmeter war umstritten, denn der Schiedsrichter erkannte zunächst auf Freistoß, doch der Linienrichter korrigierte und verwies auf den Punkt. Die zweite Halbzeit war umkämpft. Gärtner musste schon in der 46. Minute bei einem Zehn-Meter-Schuss wieder ran und auch ETW-Angreifer Halblaub scheiterte aus vollem Lauf am Torwart. Bad Vilbel setzte in der 59. Minute einen Flachschuss knapp am Tor vorbei und Ripperger reagierte mit der Umstellung seines Teams. Der Platzverweis für FV-Spieler Simeon Stellflug wegen wiederholtem Foulspiels nach Dauerdruck der Gastgeber in der Schlussphase war folgerichtig. Und auch der FV-Coach Amir Mustafic wurde abgestraft, sah wegen Beleidigung Rot. Der Punkt für sein Team wog den Frust am Ende aber auf. „Ein Punkt bei der Eintracht ist gut“, sagte Mustafic. Und auch Ripperger konnte mit dem Zähler gut leben.

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner, Marx, Bundschuh, Imsirovic, Halblaub, Hannawald, Klinger, Borgenheimer, Ernst (ab 65. Schwinn), Suljic, Siby.