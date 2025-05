Verbandsliga: Glorreiche Rückkehr des Stürmers Souhail Lhadaf

Sieben Minuten vor Schluss wechselte RWW-Interimstrainer Serdar Parlak einen Stürmer ein, der fast zwei Jahre nicht mehr gespielt hatte. In dieser Zeit erlitt Souhail Lhadaf zwei Kreuzbandrisse, ließ sich nicht unterkriegen und dann das: Sieben Minuten nach seiner Einwechslung schoss der 21 Jahre alte Marokkaner das Tor zum 4:2-Endstand. „Wir hatten in der ersten Halbzeit extrem viele Torchancen“, berichtet der Coach. Und doch lag die Walldorfer U23 nach einem Kontertor mit 0:1 zurück (23.). Fünf Minuten später wurde Kays Iraqi im Pars-Strafraum umgestoßen, den Elfmeter verwertete der Gefoulte selbst. Die angesichts der vielen Torchancen längst fällige Führung ließ bis kurz vor der Halbzeit auf sich warten, dann traf Fabian Heidenreich.

„Ich wusste, wenn wir jetzt einen Schritt weniger laufen, dann wird Pars mit seiner enormen Qualität aufdrehen“, so Parlak. Dass die Gäste in der Tat den Ausgleichstreffer schafften, lag nicht an nachlassenden Walldorfern, sondern an einem Freistoßtor. Pech hatten Aidan Harney und Heidenreich, die beide den Pfosten trafen. Aber nach einer Ecke gelang Nikolai Loderer denn doch das 3:2. Und dann wurde Lhadaf eingewechselt.