Verbandsliga: Ginsheim und Dersim unter Druck Abstiegskandidaten müssen punkten+++Beim VfB spricht man von Partie mit Finalcharakter

Ginsheim. Eine Partie mit Finalcharakter steht am Sonntag für Verbandsligist VfB Ginsheim an. Ligakonkurrent Dersim Rüsselsheim steht ebenfalls im Abstiegskampf unter Druck.

VfB Ginsheim – SC Dortelweil (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach 14 Saisonspielen ist es für den VfB höchste Zeit, aus der Krise herauszukommen. Der sieglose Tabellenvorletzte hat mittlerweile zwölf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Weshalb der neue Teammanager, Rachid Dadda, der Partie Finalcharakter beimisst. Aufsteiger Dortelweil ist der schnell in der Liga angekommen und steht auf dem siebten Platz.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr

Diese Herausforderung geht der VfB mit einem ähnlichen Kader an wie das Kreispokal-Achtelfinale (1:2 beim VfR Groß-Gerau). Erneut fehlen die verletzten Mikail Ünal und Mihai Gropeanu sowie Daniel Thur (erkältet). Auch Daniel Onyia steht nicht zur Verfügung. Was steht dem VfB bevor? „Das wird ein Spiel der Mentalität“, so der Teammanager: „Wir werden auf jeden Fall kämpfen.“

JSK Rodgau – Dersim Rüsselsheim (Sonntag, 15 Uhr). Nach der guten ersten Halbzeit gegen Spitzenreiter SC Hanau (0:5) will Dersim nun beim Tabellenzwölften in Rodgau-Jügesheim „auf jeden Fall daran anknüpfen“, wie Trainer Hakan Karakoc betont. „Wir haben aber zu viele Gegentreffer bekommen und müssen jetzt stabiler in der Abwehr auftreten.“ Doch rechnet der Coach auch bei der JSK mit einer schwierigen Aufgabe für sein Team, das unter Druck steht: „Rodgau ist heimstark. Das wird schwer.“