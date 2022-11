Verbandsliga: Gau-Odernheim trifft erneut fünffach Die Petersberger bleiben nach Sieg über Steinwenden in der Spitzengruppe

Am Ende verloren die Westpfälzer 2:5 (1:2) gegen eine Gau-Odernheimer Mannschaft, die nur schwer zu stoppen ist. Zusammen mit den fünf Treffern aus dem Spiel in Steinwenden erzielte der TSV in den zurückliegenden vier Partien 18 Tore. Eine außergewöhnliche Quote, die Coach Christoph Hartmüller lächelnd mit einem Satz kommentiert: „Es läuft gerade”.

Daniel Diel holt einen Ball aus dem Winkel

Zumindest in den ersten 66 Minuten verlief die Partie abwechslungsreich. Was auch daran lag, dass der SV Steinwenden Rückstände ganz gut wegsteckte. Den ersten schenkte ihm Jakob Friedrich ein, der eine Ecke vergoldete (6.). Einmal mehr demonstrierte der TSV bei dieser Gelegenheit seine Stärke bei Standards.