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Ligavorschau
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Verbandsliga: FV Breidenbach hat eine Überraschung im Sinn
Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Der Tabellenvorletzte fühlt sich durchaus in der Lage, beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Hadamar zu gewinnen – schließlich gelang dies vor zwei Jahren schon mal +++
Breidenbach/Marburg. Eine Woche nach dem 6:1-Sieg im Kellerduell bei den TSF Heuchelheim ließ Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach mächtig Federn. Mit 1:5 unterlagen die Perftaler auf eigenem Gelände gegen den Rangdritten Türkischer SV Wiesbaden. Die kommende Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Hadamar wird gewiss nicht leichter.