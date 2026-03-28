 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Verbandsliga: FV Breidenbach hat eine Überraschung im Sinn

Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Der Tabellenvorletzte fühlt sich durchaus in der Lage, beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Hadamar zu gewinnen – schließlich gelang dies vor zwei Jahren schon mal +++

von Redaktion · Heute, 13:48 Uhr · 0 Leser
Hadamar ist vor allem über die Außenbahnen gefährlich: Bei Spitzenreiter Hornau gewannen Thomas Brewer (links) und seine Rot-Weißen vor zwei Wochen mit 3:0. © Jannik Schmidt
Hadamar ist vor allem über die Außenbahnen gefährlich: Bei Spitzenreiter Hornau gewannen Thomas Brewer (links) und seine Rot-Weißen vor zwei Wochen mit 3:0. © Jannik Schmidt

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Breidenbach

Breidenbach/Marburg. Eine Woche nach dem 6:1-Sieg im Kellerduell bei den TSF Heuchelheim ließ Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach mächtig Federn. Mit 1:5 unterlagen die Perftaler auf eigenem Gelände gegen den Rangdritten Türkischer SV Wiesbaden. Die kommende Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Hadamar wird gewiss nicht leichter.

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