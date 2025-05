Verbandsliga: FV Breidenbach blickt auch auf den VfB Marburg

Breidenbach. Wenn Fußball-Hessenligist VfB Marburg zumindest die Relegationsrunde zum Klassenerhalt schafft, dann ist Verbandsligavertreter FV Breidenbach gerettet. Steigt der VfB aber direkt ab, dann müssen die Breidenbacher in die Verbandsligarelegation, die für sie am 3. Juni beginnen würde. Das letzte Punktspiel des FV 09 am Samstag (16 Uhr) beim SV Wiesbaden ist für beide Klubs sportlich vollkommen bedeutungslos.