Verbandsliga: FV Biebrich gewinnt direktes Duell

Durch den Heimsieg zieht der FV Biebrich an Ederbergland vorbei und ist punktgleich mit Walluf. – Foto: Willi Roth

Der kommende Verbandsliga-Spieltag steht vor allem im Zeichen des absoluten Topspiels: Die TuS Hornau empfangen Rot-Weiß Hadamar. Der Erste gegen den Dritten, keine Frage: Das könnte ein vorentscheidendes Spiel im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg werden. Hadamar ist die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga, hat sich nach mauem Start gefangen und pflügt derzeit durch die Liga, Hornau mühte sich zuletzt zum Sieg in Heuchelheim. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream.

Bereits am Samstagnachmittag spielten der FV Biebrich und der FC Waldbrunn im direkten Duell den "letzten Strohhalm" aus. Dort konnten die Biebricher sich mit 3:0 durchsetzen und dürfen noch die Minimalchance behalten, ins Rennen um Platz zwei einzugreifen. Selbiges gilt für den FC Ederbergland, der Steinbach Haiger II zu Gast hatte und knapp mit 1:0 gewinnt. Deutlich aussichtsreicher war die SG Walluf im Rennen, die jetzt mit der 1:2-Auswärtsniederlage in Dietkirchen schwindet.

Im Flow ist aktuell der Türkische SV Wiesbaden, der mit zwei Derbysiegen fulminant ins Jahr 2026 gestartet ist. Da sollte der SSC Juno Burg zuhause schlagbar sein. Schlagbar scheint momentan auch der SV Wiesbaden. Das kriselnde Team aus der Landeshauptstadt ist im Traditionsduell beim VfR 07 Limburg zu Gast, die Limburger könnten mit einem Heimsieg den SVW tiefer ins Abstiegsgeschehen ziehen. Ferner ist Germania Okriftel bei Blau-Gelb Marburg zu Gast und Schlusslicht Breidenbach gastiert in Heuchelheim.