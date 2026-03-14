 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Verbandsliga: FV Biebrich gewinnt direktes Duell

Kracher zwischen TuS Hornau und Rot-Weiß Hadamar überstrahlt den Spieltag +++ FV Biebrich schlägt Waldbrunn mit 3:0 +++ Walluf unterliegt Dietkirchen

von Redaktion · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Durch den Heimsieg zieht der FV Biebrich an Ederbergland vorbei und ist punktgleich mit Walluf.
Durch den Heimsieg zieht der FV Biebrich an Ederbergland vorbei und ist punktgleich mit Walluf. – Foto: Willi Roth

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Der kommende Verbandsliga-Spieltag steht vor allem im Zeichen des absoluten Topspiels: Die TuS Hornau empfangen Rot-Weiß Hadamar. Der Erste gegen den Dritten, keine Frage: Das könnte ein vorentscheidendes Spiel im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg werden. Hadamar ist die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga, hat sich nach mauem Start gefangen und pflügt derzeit durch die Liga, Hornau mühte sich zuletzt zum Sieg in Heuchelheim. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream.

Bereits am Samstagnachmittag spielten der FV Biebrich und der FC Waldbrunn im direkten Duell den "letzten Strohhalm" aus. Dort konnten die Biebricher sich mit 3:0 durchsetzen und dürfen noch die Minimalchance behalten, ins Rennen um Platz zwei einzugreifen. Selbiges gilt für den FC Ederbergland, der Steinbach Haiger II zu Gast hatte und knapp mit 1:0 gewinnt. Deutlich aussichtsreicher war die SG Walluf im Rennen, die jetzt mit der 1:2-Auswärtsniederlage in Dietkirchen schwindet.

Im Flow ist aktuell der Türkische SV Wiesbaden, der mit zwei Derbysiegen fulminant ins Jahr 2026 gestartet ist. Da sollte der SSC Juno Burg zuhause schlagbar sein. Schlagbar scheint momentan auch der SV Wiesbaden. Das kriselnde Team aus der Landeshauptstadt ist im Traditionsduell beim VfR 07 Limburg zu Gast, die Limburger könnten mit einem Heimsieg den SVW tiefer ins Abstiegsgeschehen ziehen. Ferner ist Germania Okriftel bei Blau-Gelb Marburg zu Gast und Schlusslicht Breidenbach gastiert in Heuchelheim.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
1
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
2
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
3
0
Abpfiff

Morgen, 14:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
15:30