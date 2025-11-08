 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Gegen Germania Okriftel lag der FV Biebrich zunächst hinten, wusste aber nach dem Gegentreffer zu überzeugen.
Gegen Germania Okriftel lag der FV Biebrich zunächst hinten, wusste aber nach dem Gegentreffer zu überzeugen. – Foto: Pia Pfeifer

Verbandsliga: FV Biebrich 02 dreht die Partie in Okriftel deutlich

Dem direkten Duell unter der Woche folgen schwere Begegnungen am Sonntag +++ Ederbergland will mit Sieg in Waldbrunn Druck machen +++ FV Biebrich gewinnt nach Rückstand mit 5:1 in Okriftel

Jede Menge los in der Verbandsliga in dieser Woche - vor allem für die SG Walluf und den SV Rot-Weiß Hadamar: Bereits am Donnerstagabend sollten sich die beiden Teams zum Nachholspiel duellieren, nachdem die Partie vor eineinhalb Wochen nach Beschädigungen am Sportplatz nicht stattfinden konnte. Doch das Spiel musste erneut abgesagt werden. Am Freitagabend lag der FV Biebrich 02 gegen den im Abstiegskampf steckenden FC Germania Okriftel nach 25 Minuten mit 0:1 hinten, konnte die Partie am Ende jedoch deutlich mit 5:1 für sich entscheiden. Samstags geht es für Heuchelheim und Dietkirchen im direkten Duell um wichtige Zähler gegen den Abstieg, während der Tabellendritte Ederbergland mit einem Sieg in Waldbrunn den Anschluss ans Spitzenduo halten möchte. Sonntags warten dann mit dem TSV Steinbach Haiger II und dem Gastspiel beim Türkischen SV die nächsten Hammer-Aufgaben auf Walluf und Hadamar. Ferner kommt es zum Kellerduell zwischen dem SV Zeilsheim und dem VfR 07 Limburg. Tabellenführer Hornau ist in Marburg zu Gast.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Di., 25.11.2025, 20:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
20:00live

Gestern, 20:00 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
5

Heute, 14:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
3
1

Heute, 15:00 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
14:30live

Morgen, 14:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
14:30live

Morgen, 14:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
14:30

Morgen, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
15:30

