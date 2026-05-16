Verbandsliga: Für Hüffelsheim hängen Trauben hoch SG Hüffelsheim trifft mit Jahn Zeiskam auf ein Schwergewicht der Liga, das noch den Relegationsplatz nach oben anpeilt von Jochen Werner · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Hüffelsheim muss sich beim starken Jahn Zeiskam als geschlossene Einheit präsentieren. – Foto: Mario Luge

Hüffelsheim. Die letzte Auswärtsfahrt in der ersten Verbandsliga-Saison seit einem Vierteljahrhundert führt die SG Hüffelsheim zu einem Schwergewicht in der Liga. Beim TB Jahn Zeiskam hängen die Trauben am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) hoch. Wie hoch, musste die Mannschaft vom Palmenstein im Hinspiel erfahren: Da ließen die Südpfälzer der SG beim klaren 4:1-Erfolg keine Chance. Erschwerend kommt jetzt dazu, dass es für den Jahn im Fernduell mit Basara Mainz um den Relegationsplatz und damit um den möglichen Aufstieg in die Oberliga geht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Morgen, 15:00 Uhr TB Jahn Zeiskam Jahn Zeiskam SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 15:00 PUSH „Für uns ist das Schöne, dass wir befreit aufspielen können“, sagt SG-Interimstrainer David Holste und freut sich, dass seine Elf noch in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Denn auch die SG hat sich ein Ziel gesetzt: Platz vier soll untermauert werden. Gegen Zeiskam sieht Holste außerdem für sein Team die Möglichkeit, die eigene Weiterentwicklung zu zeigen. Dabei ist ihm durchaus bewusst, dass der Gegner alles in die Waagschale werfen wird. „Sie haben schon im Hinspiel gezeigt, dass sie über eine gute Mischung aus spielerischer Klasse und Pfälzer Robustheit verfügen“, erinnert sich der 42-Jährige. Auf eigenem Platz musste sich der Jahn in dieser Saison nur Meister TuS Mechtersheim bei einer 1:2-Niederlage beugen. Der wahre Unterschied zum Aufsteiger von der Nahe liest sich am Torverhältnis ab: Die SG hat zwar mit ihrem zuschauerfreundlichen, spektakulären Spielstil elf Treffer mehr erzielt, aber auch sage und schreibe 44 mehr kassiert als der Jahn, die zweitmeisten in der Liga.