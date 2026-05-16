Verbandsliga: Für Hüffelsheim hängen Trauben hoch

Hüffelsheim. Die letzte Auswärtsfahrt in der ersten Verbandsliga-Saison seit einem Vierteljahrhundert führt die SG Hüffelsheim zu einem Schwergewicht in der Liga. Beim TB Jahn Zeiskam hängen die Trauben am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) hoch. Wie hoch, musste die Mannschaft vom Palmenstein im Hinspiel erfahren: Da ließen die Südpfälzer der SG beim klaren 4:1-Erfolg keine Chance. Erschwerend kommt jetzt dazu, dass es für den Jahn im Fernduell mit Basara Mainz um den Relegationsplatz und damit um den möglichen Aufstieg in die Oberliga geht.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Für uns ist das Schöne, dass wir befreit aufspielen können“, sagt SG-Interimstrainer David Holste und freut sich, dass seine Elf noch in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Denn auch die SG hat sich ein Ziel gesetzt: Platz vier soll untermauert werden. Gegen Zeiskam sieht Holste außerdem für sein Team die Möglichkeit, die eigene Weiterentwicklung zu zeigen. Dabei ist ihm durchaus bewusst, dass der Gegner alles in die Waagschale werfen wird. „Sie haben schon im Hinspiel gezeigt, dass sie über eine gute Mischung aus spielerischer Klasse und Pfälzer Robustheit verfügen“, erinnert sich der 42-Jährige. Auf eigenem Platz musste sich der Jahn in dieser Saison nur Meister TuS Mechtersheim bei einer 1:2-Niederlage beugen. Der wahre Unterschied zum Aufsteiger von der Nahe liest sich am Torverhältnis ab: Die SG hat zwar mit ihrem zuschauerfreundlichen, spektakulären Spielstil elf Treffer mehr erzielt, aber auch sage und schreibe 44 mehr kassiert als der Jahn, die zweitmeisten in der Liga.
Der Kader der Hüffelsheimer ist gegenüber der Vorwoche leicht verändert. Mailk Yerima konnte die Athletikeinheit im Training am Mittwoch wieder komplett mitmachen, ist wieder eine Option auf der Außenbahn. Auch Tim Müller ist wieder dabei, Niclas Mörbel kommt immer besser in Tritt, ist eine Alternative für die Startelf. Fehlen wird dagegen nach Absprache Nico Najda. Jaden Dayton sah am vergangenen Wochenende im Spiel der zweiten Mannschaft die Rote Karte, muss aussetzen. Kein Risiko eingehen wird die SG im Fall von Mostafa El-Haiwan und Fabian Scheick. Beide sollen in Ruhe aufgebaut werden. Mit dem Einsatz von Nik Rosenbaum wird nach dessen Knieverletzung erst zur neuen Saison wieder gerechnet.