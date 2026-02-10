Verbandsliga für Bezirksliga aufgegeben Paul Kammerer soll nach Abschied vom VfB Bodenheim bei TuS Marienborn II den Unterschied machen +++ Hintertür bleibt offen von Franziska Donauer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Paul Kammerer (hier noch im Trikot seines Ex-Vereins VfB Bodenheim) zeigt zukünftig bei TuS Marienborn II an, wo es langgeht. Foto: Stefan Haas - Archiv

Mainz. Er kommt mit großen Erwartungen an. Sein neuer Trainer Stephan Lampert sagt sogar: „Er kann auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler werden.“ Er, das ist Paul Kammerer, der den Verbandsligisten VfB Bodenheim im Winter verlassen und sich der Reservemannschaft von TuS Marienborn angeschlossen hat. Sein Abstieg in die Bezirksliga Rheinhessen hat mehrere Gründe. Dennoch hält sich der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Hintertür offen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Doch wie kamen die Mannschaft und Verbandsliga-Kicker Kammerer überhaupt in Kontakt? „Über die Jungs. Paul hat immer bei uns zugeschaut“, berichtet TuS-Coach Lampert, der zum Saisonende die TuS in Richtung FVgg. Kastel 06 verlässt. „Bei Marienborn II spielen viele gute Kollegen“, erklärt der Neuzugang selbst. Bei Bodenheim hatte Kammerer in dieser Saison außerdem schon drei Monate wegen einer hartnäckigen Entzündung an der Patellasehne verpasst. Dies war der Hauptgrund für seine Wechselentscheidung.

„Aktuell lege ich nicht so viel Wert darauf, in welcher Liga ich spiele“, unterstreicht Kammerer. Viel wichtiger ist es ihm, die Verletzung nachhaltig in den Griff zu bekommen. Außerdem: „Die Situation in Bodenheim ist nicht die allerbeste sportlich gesehen“, spielt der Mainzer auf den Abstiegskampf beim Tabellenvorletzten an. Der Rücktritt von VfB-Trainer Marco Jantz im November habe mit seinem Abschied nichts zu tun, „ich habe schon vorher mit dem Gedanken gespielt“. Gespräche mit der Sportlichen Leitung und dem neuen Trainer über seine Zukunft im Verein gab es aus diesem Grund nicht. Paul Kammerer möchte sich für den Sommer warmspielen Dass auch Marienborn eine Verbandsliga-Auswahl stellt, lässt Kammerer ebenfalls kalt. „Ich bin nicht mit dem Plan gekommen, in der ersten Mannschaft anzugreifen, sondern bis zum Sommer in der Zweiten zu spielen. Ich war auch nur mit den Verantwortlichen der zweiten Mannschaft im Austausch.“ Eine Option für einen späteren Wechsel hält er sich dennoch offen. „Es ist der richtige Schritt für die zweite Jahreshälfte und dann mal schauen“, ordnet der 20-Jährige ein. „Wenn ich wieder bei meinen hundert Prozent bin, ist es auch kein Riesensprung, nochmal höherklassig zu spielen.“