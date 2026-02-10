Verbandsliga für Bezirksliga aufgegeben

Mainz. Er kommt mit großen Erwartungen an. Sein neuer Trainer Stephan Lampert sagt sogar: „Er kann auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler werden.“ Er, das ist Paul Kammerer, der den Verbandsligisten VfB Bodenheim im Winter verlassen und sich der Reservemannschaft von TuS Marienborn angeschlossen hat. Sein Abstieg in die Bezirksliga Rheinhessen hat mehrere Gründe. Dennoch hält sich der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Hintertür offen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Doch wie kamen die Mannschaft und Verbandsliga-Kicker Kammerer überhaupt in Kontakt? „Über die Jungs. Paul hat immer bei uns zugeschaut“, berichtet TuS-Coach Lampert, der zum Saisonende die TuS in Richtung FVgg. Kastel 06 verlässt. „Bei Marienborn II spielen viele gute Kollegen“, erklärt der Neuzugang selbst. Bei Bodenheim hatte Kammerer in dieser Saison außerdem schon drei Monate wegen einer hartnäckigen Entzündung an der Patellasehne verpasst. Dies war der Hauptgrund für seine Wechselentscheidung.
„Aktuell lege ich nicht so viel Wert darauf, in welcher Liga ich spiele“, unterstreicht Kammerer. Viel wichtiger ist es ihm, die Verletzung nachhaltig in den Griff zu bekommen. Außerdem: „Die Situation in Bodenheim ist nicht die allerbeste sportlich gesehen“, spielt der Mainzer auf den Abstiegskampf beim Tabellenvorletzten an. Der Rücktritt von VfB-Trainer Marco Jantz im November habe mit seinem Abschied nichts zu tun, „ich habe schon vorher mit dem Gedanken gespielt“. Gespräche mit der Sportlichen Leitung und dem neuen Trainer über seine Zukunft im Verein gab es aus diesem Grund nicht.
Dass auch Marienborn eine Verbandsliga-Auswahl stellt, lässt Kammerer ebenfalls kalt. „Ich bin nicht mit dem Plan gekommen, in der ersten Mannschaft anzugreifen, sondern bis zum Sommer in der Zweiten zu spielen. Ich war auch nur mit den Verantwortlichen der zweiten Mannschaft im Austausch.“ Eine Option für einen späteren Wechsel hält er sich dennoch offen. „Es ist der richtige Schritt für die zweite Jahreshälfte und dann mal schauen“, ordnet der 20-Jährige ein. „Wenn ich wieder bei meinen hundert Prozent bin, ist es auch kein Riesensprung, nochmal höherklassig zu spielen.“
„Mal schauen“ hieß es auch beim Ankommen auf dem neuen Spielniveau. „Es ist ein kleiner Unterschied“, bemerkt Kammerer und lacht. „Das ist auch logisch. Das Training ist schon ein anderes, von der Intensität her.“ Doch das tue ihm auf Grund der Verletzung derzeit gut. Und außerdem gebe es auch in der Bezirksliga ein paar gute Kicker, wie der Bretzenheimer unterstreicht.
Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Marienborn II hat mit 38 bereits gesammelten Zählern durchaus Chancen, kommende Saison in der Landesliga aufzuschlagen. Als derzeitiger Tabellenzweiter würde man an den Aufstiegsspielen teilnehmen. Neun Punkte Vorsprung sind es auf Verfolger TSV Mommenheim, aber auch acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SKC Barbaros Mainz. Das hält Kammerer nicht davon ab, mit Optimismus in die Restrunde zu starten. „Ich gehe mit der Einstellung rein, dass da noch was drin ist“, gibt er sich kämpferisch.
Intern lautet das Ziel allerdings nicht, Barbaros abzufangen, wie der Winter-Zugang erzählt. „Ziel ist es, den Platz zu halten.“ Dazu will auch Kammerer seinen Beitrag leisten. Dass das von ihm als Verbandsliga erfahrener Zugang auch erwartet wird, ist ihm dabei bewusst.