Gleiche Liga, unterschiedliche Perspektiven: Während der SSC Juno Burg als Schlusslicht gegen den Abstieg kämpft, schielt der FC Ederbergland auf den Aufstieg in die Hessenliga - der in dieser Saison auch wieder durch die Relegation erreicht werden kann. – Foto: T. Metz

Verbandsliga: Fünf Absteiger drohen, vier sind realistisch Rückrundenbesprechung: Absteigerzahl variiert je nach Abstiegsgeschehen in den höheren Klassen +++ Relegation für Auf- und Abstieg terminiert

Region. Noch knapp einen Monat dauert es, ehe die Rückrunde in der Verbandsliga startet. Und damit die entscheidende Phase der Saison eingeläutet wird. Auf der Rückrundenbesprechung aller Teams, die diesmal digital stattfand, skizzierte Klassenleiter Dirk Webert das mögliche Szenario an Absteigern und erklärte den Modus der Relegation, die in dieser Saison wieder ausgetragen wird.

Hoffen auf Kassel: Will man die Absteigerzahl in den Amateurligen einschätzen, geht der Blick zwangsläufig erst mal nach oben. In diesem Fall in Liga 3: In dieser Saison wird wohl kein drittklassiges Südwest-Team in die Regionalliga absteigen. Das bedeutet, dass aus der Regionalliga Südwest wiederum nur drei Teams in die Oberligen absteigen. Hier ist es möglich, dass es mit Hessen Kassel ein hessisches Regionalliga-Team erwischt. Was wiederum bedeutet, dass aus der Hessenliga, die seit der Pandemie mit 20 Teams "aufgebläht" ist, fünf Teams in die Verbandsligen absteigen würden. Hält Kassel die Klasse, steigen nur vier Teams aus der Hessenliga ab. Aus Sicht der Abstiegskandidaten gilt also, Hessen Kassel die Daumen für den Klassenerhalt zu drücken. Bei fünf Absteigern wären nach derzeitigem Stand TuS Dietkirchen (Fünftletzter), SV Rot-Weiß Hadamar (Drittletzter) und der TSV Steinbach II (Letzter) vom Abstieg in die Verbandsliga betroffen. Wobei es auch noch den FC Eddersheim (13.) oder den Elften SC Waldgirmes erwischen könnte. Steigen drei Teams aus der Hessenliga in die Verbandsliga Mitte ab, müsste die maximale Absteigeranzahl von fünf Absteigern ausgeschöpft werden - betroffen wären nach aktuellem Stand der RSV Weyer, der VfL Biedenkopf, die SG Kinzenbach, die Spvgg. Eltville und der SSC Juno Burg. Steigen zwei Teams aus der Hessenliga in die Verbandsliga Mitte ab, würden vier Teams absteigen. Kommt nur ein Team runter, würden drei Teams direkt absteigen.