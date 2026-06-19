Verbandsliga: Flügelspieler kommt vom Ligarivalen Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verpflichtet Georgios Avtzis vom TSV Oberensingen. von red/pm · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

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Der Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vermelden: Mit Georgios Avtzis wechselt ein talentierter und entwicklungsfähiger Offensivspieler vom TSV Oberensingen in die Weststadt.

Der 20-jährige Flügelspieler absolvierte in der abgelaufenen Verbandsliga-Saison 2025/26 insgesamt 31 Pflichtspiele für den TSV Oberensingen und gehörte damit zu den konstantesten Akteuren seines Teams. Erst im Sommer 2025 war Avtzis aus der A-Jugend des VfR Aalen nach Oberensingen gewechselt und konnte dort auf Anhieb wertvolle Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln. Seine fußballerische Ausbildung genoss Avtzis unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart. Anschließend spielte er zwei Spielzeiten für die U19 des VfR Aalen in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg. In insgesamt 29 Einsätzen gelangen dem offensiven Außenspieler dabei zwölf Treffer.

Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Flexibilität auf den Flügelpositionen bringt Avtzis beste Voraussetzungen mit, um die Offensive der TSG zu verstärken. Christoph Discher freut sich über die Verpflichtung des jungen Offensivspielers: „Mit Georgios gewinnen wir einen jungen und gleichzeitig bereits sehr gut ausgebildeten Spieler für unsere Mannschaft. Er hat in der vergangenen Saison beim TSV Oberensingen eindrucksvoll gezeigt, dass er sich auch im Aktivenbereich behaupten kann. 31 Einsätze sprechen für seine Konstanz, seine körperliche Robustheit und seine hohe Verlässlichkeit. Für einen jungen Spieler ist das eine bemerkenswerte Quote. Wir sehen in Georgios großes Potenzial und freuen uns darauf, ihn bei seiner weiteren Entwicklung zu begleiten. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten auf den Außenbahnen sofort weiterhelfen kann.“