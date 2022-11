Verbandsliga: Feiertag für TSG Bretzenheim Aufsteiger brilliert gegen Rüssingen +++ Auch Basara und Marienborn siegen

Beim Aufsteiger herrscht das Prinzip Ketchup-Flasche: Wenn es läuft, dann richtig. 16:1 lautet die Torbilanz der vier Saison-Siege, während die neun Pleiten mehrheitlich äußerst knapp ausfallen. Nach fünf Niederlagen am Stück „haben die Trainer uns ein Zeichen gegeben, dass es jetzt mal laufen sollte“, erzählt Torjäger Jacob Roden. „Wir haben an die Ehre appelliert. Es musste eine Reaktion her“, berichtet das Trainer-Duo Timo Schmidt und Daniel Pollner. Und die kam, von der ersten Minute an wirkte die TSG entschlossen. Die Führung durch Lukas Fischer nach Muhammed Yasars Ecke wirkte schon logisch (9.). Yasar ließ zwei Chancen im Umschaltangriff liegen (16., 31.). Die spielstarken, aber nicht allzu homogenen Gäste bauten dann Druck auf, Nico Mock blieb zweimal im Eins-gegen-eins der Sieger (24., 46.). Danach zerlegte die TSG die TuS. Yasar flach rein, Roden im Nachfassen (49.); Yasar mittig freigespielt (53.); Roden per Dribbling quer durch den Strafraum zum Zweiten (68.); schließlich Gustavo Rudy, der quer legt für Yasars Doppelpack (70.) – Bretzenheimer Frustabbau. „Wir hatten das notwendige Quäntchen Glück, und es tat gut, in Führung zu gehen“, sagt Nick Zimmermann. Schon in Minute 88 kam der Gästetrainer zum Gratulieren.

TSG Bretzenheim: Mock – Heim, Padberg, Neumaier, Szep (81. Zähme) – Zimmermann (46. Anadolu), Felker, Krämer (64. Schmidt) – Yasar, Roden (78. Popp), Fischer (60. Rudy).