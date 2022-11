Verbandsliga: Fehlheim vor Spitzenspiel bei Ligaprimus Hanau VfR will etwas Zählbares beim SC mitnehmen

Fehlheim. Beim VfR Fehlheim blickt man mit Vorfreude dem Sonntag entgegen. Da gastiert der Tabellendritte im Spitzenspiel der Verbandsliga Süd beim SC Hanau und die „Rasenspieler“ treten die Reise zum Tabellenführer ambitioniert an. „Wir wollen die Hanauer in jedem Fall ärgern und natürlich auch etwas Zählbares mit nach Hause nehmen“, hat Sascha Huy mindestens eine Punkteteilung beim Ligaprimus ins Visier genommen.

Für Huy ist die Favoritenfrage geklärt: Die Rolle der Mannschaft, die gewinnen muss, sieht er beim Tabellenführer. „Hanau führt ungeschlagen die Liga an, hat die meisten Tore geschossen und steht auch in der Defensive gut. Einen ausgewiesenen Torjäger besitzt der Sportclub nicht, da ist fast jeder Spieler für Tore gut, was es für uns nicht einfacher macht. Dazu tummeln sich da auch oberligaerfahrene Spieler im Kader des SC, so dass es viele Faktoren gibt, die Hanau zum Favorit machen.“

Mehr Stabilität in der Defensive

Der VfR-Coach ist sich aber sicher, dass für sein Team im Gipfeltreffen etwas drin ist, wenn man es wieder schafft, sich in der Defensive zu steigern. Da hat Huy in den letzten Wochen kleine Rückschritte festgestellt, wobei die jüngsten Gegentore meist aus eigenen Fehlern resultierten. „Wir müssen unsere Fehlerquote geringer gestalten und dürfen auch nicht wie in den letzten zwei Spielen drei Elfmeter kassieren. Da müssen wir uns geschickter anstellen.“

In der Offensive sieht er sein Team hingegen in guter Form. Da setzt der Übungsleiter auch darauf, dass Paul Herbel, Evangelos Politakis und Max Schwerdt an die Leistung der jüngsten Spiele anknüpfen können. „Vorne sind wir gefährlich und immer für Tore gut. In Hanau wird es dann aber auch wichtig sein, dass wir unsere Möglichkeiten nutzen, denn allzu viele Torchancen werden sich uns nicht bieten“, sieht er in der Chancenverwertung einen Faktor, der über Sieg oder Niederlage entscheiden wird.



In Sachen Personal sieht es beim VfR vor dem Abschlusstraining gut aus. „Einige Spieler plagen sich zwar mit leichten Blessuren, das ist aber normal. Aktuell kann ich fast aus dem Vollen schöpfen, so dass wir in Sachen Taktik auch kurzfristig reagieren oder noch Qualität von der Bank nachschieben können“, kann Sascha Huy sein Team fast in Bestbesetzung im Spitzenspiel auflaufen lassen.