Verbandsliga: Fehlheim springt auf Platz zwei

Der VfR Fehlheim (rechts: Lukas Fritsche; im Testspiel gegen Darmstadt 98) setzte sich in der Verbandsliga gegen die SG Bornheim durch. (Archivfoto) Foto: Joaquim Ferreira

Fehlheim. Vier Tage nach der 2:6-Pleite bei RW Darmstadt kehrte Aufsteiger VfR Fehlheim eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück und grüßt nach dem 1:0 (0:0)-Sieg beim bisherigen Tabellenachbarn SG Bornheim/GW Frankfurt am vierten Spieltag vom zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga Süd.

Und Trainer Sebastian Lindner frohlockte nach der starken Vorstellung seines Teams: „Das ist die Reaktion, die wir uns alle gewünscht hatten. Wenn wir immer mit dieser Mentalität und Einstellung zur Sache gehen wie heute, dann sind wir stets ein unangenehmer Gegner.“

VfR Fehlheim diszipliniert und effektiv

Der VfR fand „super ins Spiel“, was die Gastgeber sichtlich beeindruckte. Sie brauchten eine gewisse Anlaufzeit, um richtig auf Touren zu kommen. Doch Fehlheim arbeitete konzentriert gegen den Ball, ließ aber eine Großchance zur Pausenführung durch Marc Perchner liegen. Untypisch für den Torjäger der Fehlheimer, der nach fünf Toren aus den ersten vier Spielen auf Platz eins der Torjägerliste in der Verbandsliga Süd steht. Perchner war eigentlich zum Hessenligisten SV Hummetroth gewechselt, kehrte aber vor dem ersten Spieltag nach Fehlheim zurück.

Hanauer SC wartet auf VfR Fehlheim

Auch im zweiten Spielabschnitt ließen die Fehlheimer nicht nach, arbeiteten konzentriert in der Defensive und initiierten immer wieder Umschaltaktionen – mit Erfolg. Als Perchner Mitte der zweiten Hälfte elfmeterreif gefoult wurde, entschied die Unparteiische Michele Abbondanza auf Strafstoß. Evangelos Politakis trat an und traf sicher zum entscheidenden 1:0-Führungstreffer für den VfR. Diszipliniert und mit vollem Einsatz brachten die Lindner-Schützlinge den knappen Vorsprung ins Ziel; sie sind mit neun Punkten aus vier Spielen wahrlich schnell in der höheren Liga bestens angekommen. Am kommenden Wochenende geht es für Fehlheim im Heimspiel gegen den Absteiger Hanauer SC erneut um Punkte.





