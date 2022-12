Der VfR Fehlheim will am Samstag gegen den FV Bad Vilbel jubeln. – Foto: Mara Wolf

Verbandsliga: Fehlheim möchte zum Jahresabschluss dreifach punkten Der VfR empfängt am Samstag den FV Bad Vilbel in Zwingenberg

Fehlheim/Zwingenberg. Der VfR Fehlheim will das Kalenderjahr mit einem Sieg gegen den FV Bad Vilbel beenden. Gespielt wird auf dem Sportgelände in Zwingenberg.

Beim VfR Fehlheim blickt man dem letzten Spiel des Jahres entgegen und möchte sich am morgigen Samstag (14 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den FV Bad Vilbel auf dem Ausweichplatz in Zwingenberg aus diesem verabschieden. Nimmt man die Tabelle der Fußball-Verbandsliga Süd als Maßstab, dann spricht eigentlich nichts gegen dieses Vorhaben. Der Tabellenvierte geht als Favorit in das Duell gegen die Liga-13., doch ein Selbstläufer wird die Partie garantiert nicht. Kurstädter mit starker Serie Immerhin reist der FV mit einer Serie von fünf ungeschlagenen Spielen an und ließ dabei mit Unentschieden gegen die Spitzenteams von Rot-Weiß Frankfurt (2:2) die SG Bornheim (1:1) aufhorchen. Die „Rasenspieler“ hingegen blieben die letzten beiden Spieltage ohne Punktspieleinsatz, so dass ein wenig der Rhythmus fehlt. Erfolgreichstes Jahr für den VfR „Das wird nach unserer Pause alles andere als einfach für uns, dennoch wollen wir das letzte Spiel des Jahres mit einem Dreier beenden“, bringt es dann Sascha Huy auf den Punkt. Für den Fehlheimer Trainer wäre dies ein passender Abschluss eines Jahres, das als erfolgreichstes in die Fußball-Vereinsgeschichte des VfR Fehlheim eingehen dürfte. Im Sommer wurde man Meister der Gruppenliga und nun mischt der VfR als Aufsteiger in der Spitzengruppe der Verbandsliga mit. Bad Vilbeler „Wundertüte“

Der Fehlheimer Übungsleiter warnt jedoch vor dem Fußballverein aus Bad Vilbel, verweist in diesem Zusammenhang auf die jüngsten guten Ergebnisse des kommenden Gegners gegen die Teams aus der Spitzengruppe und schätzt den FV deutlich stärker ein, als es der aktuelle Tabellenplatz ausdrückt. „Bad Vilbel verfügt über einen eigentlich stark besetzten Kader, in dem sich auch einige Spieler mit Hessenligaerfahrung befinden. In der Offensive ist der FV immer für Tore gut und die Abwehr zählt zu den besten Defensivabteilungen dieser Klasse. Sie können an einem guten Tag also jedem Gegner in der Liga Paroli bieten. Warum es beim FV nicht läuft, lässt sich für mich schwer greifen“, bezeichnet er die Elf aus dem Wetteraukreis als eine kleine „Wundertüte“.

Morgen, 14:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim FV Bad Vilbel Bad Vilbel 14:00 PUSH