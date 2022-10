Verbandsliga: Fehlheim mit 6:0-Erfolg VfR siegt deutlich gegen Rot-Weiß Frankfurt

Fehlheim. Der VfR Fehlheim wurde seiner Favoritenstellung gerecht und kam in der Verbandsliga im heimischen Sportpark gegen Rot-Weiß Frankfurt zu einem klaren 6:0-Erfolg. So deutlich, wie es der Endstand vermittelt, war die Überlegenheit des Aufsteigers auch, doch neben der Tatsache, dass man den siebten Saisonsieg einfahren konnte, freute man sich im Fehlheimer Lager über weitere Faktoren. „Ich hatte mir gewünscht, dass hinten wieder einmal die Null steht, und Niklas Kupka hatte unter der Woche endlich mal wieder einen deutlichen Sieg gewünscht. Beide Wünsche wurde erfüllt und das in Kombination mit einer richtig starken Vorstellung der Mannschaft“, zeigte sich Sascha Huy restlos zufrieden mit dem Endergebnis und dem Auftreten seiner Kicker.