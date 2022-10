Verbandsliga: Fehlheim mit 2:1 Auswärtssieg bei Germania Ober-Roden VfR bleibt im achten Spiel in Folge ungeschlagen

Ober-Roden/Fehlheim. Der VfR Fehlheim bleibt in der Verbandsliga Süd das achte Spiel in Folge ungeschlagen. Bei Germania Ober-Roden kam der Aufsteiger zu einem 2:1-Auswärtssieg und diesen bezeichnete Sascha Huy dann auch als „absolut verdient“. Der Fehlheimer Trainer war begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft, der man die Zwangspause der Vorwoche (Spielausfall gegen FFV Sportfreunde Frankfurt wegen schlechter Platzverhältnisse) nicht anmerkte – vor allem die erste Halbzeit lobte Huy in Superlativen.

„Das war in dieser Saison 45 Minuten lang die beste Leistung, die wir bisher gezeigt haben. Wir haben druckvoll gespielt, waren torgefährlich und standen hinten sicher. Einzig das Toreschießen wollte uns nicht gelingen, wobei ich da nicht unbedingt von einer mangelhaften Chancenverwertung sprechen kann, denn Ober-Roden hat da gut verteidigt und Schüsse auf der Torlinie abgeblockt oder im entscheidenden Augenblick gestört. Da ist dann schade, wenn man nur mit einem 1:0-Vorsprung in die Kabine geht.“