Verbandsliga: Fehlheim geht mit Niederlage in die Winterpause VfR verliert auf dem Ausweichplatz in Zwingenberg mit 3:4 gegen Bad Vilbel

Fehlheim/Zwingenberg. Der VfR Fehlheim geht in der Verbandsliga mit einer Niederlage in die Winterpause. Auf dem Ausweichplatz in Zwingenberg musste der Aufsteiger im Heimspiel gegen den FV Bad Vilbel eine 3:4-Niederlage hinnehmen und die hatte ihre Berechtigung. Der VfR präsentierte sich vor allem in der Defensive nicht sattelfest und lud die Gäste regelrecht zum Toreschießen ein. „Drei der vier Gegentore waren vermeidbar und wir haben den Laden hinten einfach nicht dicht bekommen“, klagte nach dem Schlusspfiff ein enttäuschter Sascha Huy.

Doch nicht nur von der Defensivleistung war der Fehlheimer Trainer enttäuscht. Insgesamt hatte sein Team nicht den Zugriff auf das Spiel, den er sich gewünscht hatte, und dazu zu wenig Ballbesitz, und so sprach Huy von einem „verdienten Sieg“ der Gäste.

Diese gingen schon in der ersten Spielminute in Führung, was für einen kurzen Schockmoment bei den „Rasenspielern“ sorgte. Paul Herbel gelang zwar der 1:1-Ausgleich (12.), der brachte aber keineswegs Ruhe ins Spiel des VfR. Abstimmungsschwierigkeiten, unnötige Ballverluste und ein zu halbherziges Verteidigen sorgten dafür, dass die Fehlheimer einem 1:3-Rückstand hinterherrennen mussten.

Aufbäumen reicht am Ende nicht

In der Schlussphase zeigten die Grün-Weißen aber Moral, kämpften sich in Unterzahl nach einem Platzerweis gegen Lukas Fritsche wieder heran und konnten nach Toren von Dominik Melzer (65.) und Lasse Lulei (78.) sogar auf 3:3 ausgleichen. „Da waren wir plötzlich wieder im Spiel, doch wir waren danach einfach wieder zu nachlässig und mussten in der Schlussphase noch den entscheidenden Gegentreffer zur 3:4 Niederlage hinnehmen“, haderte Sascha Huy mit der Vorstellung seiner Kicker, war man doch ambitioniert ins letzte Spiel des Jahres gegangen und wollte sich mit einem Sieg aus diesem verabschieden.