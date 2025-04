Verbandsliga: FCA-Rückspiel nach Rassismus-Eklat

Darmstadt. Da war doch was. Das Hinspiel in der Verbandsliga zwischen dem FCA Darmstadt und den Sportfreunden Seligenstadt sorgte für Schlagzeilen. Nicht, weil es eine tolle Partie war. Sondern, weil es verbale Entgleisungen, Tumulte und ein Nachspiel vor dem Sportgericht gab. Diesmal soll nur das Sportliche Thema sein – und der FCA will punkten, um dem Klassenerhalt näher zu kommen. Dies gilt auch für RW Darmstadt und Viktoria Griesheim.