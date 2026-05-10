Verbandsliga: FCA Darmstadt schlägt sich quasi selbst

Chancen vergeben, dann getroffen: Gabriel Feth Flauzino erzielte den Ausgleich für den FCA Darmstadt im Spiel der Fußball-Verbandsliga gegen die SG Bornheim, die am Ende aber doch gewann. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Fußball ist manchmal ungerecht, eine komische Sache. Da zeigte der FCA Darmstadt eine gute Leistung, dennoch erhielten die vagen Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga Süd durch die Niederlage gegen die SG Bornheim einen Dämpfer. Und so konnten die Arheilger auch von der Hilfe des Lokalrivalen RW Darmstadt, der beim Abstiegskonkurrenten 1. FC Langen unentschieden spielte, nicht profitieren.

Am kommenden Donnerstag (15 Uhr, Sportplatz Am Dürren Kopf in Griesheim) stehen sich der FCA als Titelverteidiger und die Rot-Weißen derweil im Finale um den Darmstädter Kreispokal gegenüber. Die SG Langstadt/Babenhausen war am vergangenen Wochenende in der Liga spielfrei, absolvierte aber eine besondere Testpartie. Dabei sprang ein 4:2-Erfolg gegen die U-18-Nationalmannschaft Chinas heraus.

Es gab wenig wirklich gute Chancen auf beiden Seiten. So war die Gelb-Rote Karte gegen den Darmstädter Philipp Christoph einer der Aufreger im Spiel beim Abstiegskandidaten. Vor allem bei RW-Trainer Dominik Lohrer, der von einer Fehlentscheidung sprach. §So dreht sich die ganze Spieldynamik", meinte der Coach. Denn nach anfänglichen Problemen ("Man hat gesehen, dass es für Langen um mehr geht") kamen die Rot-Weißen besser ins Spiel. Nur eben Treffer wollten keine fallen.

Dennoch konnte Lohrer mit dem Remis leben. "Der Punkt ist okay, gerade in Unterzahl. Diesen Zähler haben sich die Jungs verdient und erarbeitet", sagte Lohrer weiter. Und hakte die Partie schnell ab.

Die Niederlage war bitter für den FCA. Aus mehrerlei Hinsicht. Es war ein Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt. Auch weil die Arheilger die Schützenhilfe von RW Darmstadt (0:0 in Langen) nicht nutzen konnten. So hat der FCA (22 Punkte) drei Spiele vor Schluss nun vier Zähler Rückstand auf den 1. FC Langen, der auf Rang 14 den vermeintlichen Relegationsrang belegt. "Wir können noch 31 Punkte erreichen, vielleicht reicht das ja", sagte Luca Bergemann. Die Hoffnung auf ein Wunder war beim FCA-Trainer rauszuhören.

Es war ein Spiel, das die Arheilger nach guter Leistung nicht verdient hatten, zu verlieren. Es war auch eine unnötige Niederlage, die sich die Arheilger ein Stück weit selbst zuzuschreiben hatten. "Das war das beste Spiel von uns in der Rückrunde, aber wir verlieren", haderte Bergemann. Und es gab noch Ansatzpunkte, die den Trainer beschäftigen. So nutzten die Gastgeber ihre Chancen nicht, um früh in Führung zu gehen. Durch Gabriel Feth Flauzino. Durch Alejandro Alvarez Melendez. Beide vergaben. Prompt erzielte der Tabellendritte aus Bornheim durch Felix Casalino (13.) das 1:0. Immerhin, Feth Flauzino machte es beim nächsten Versuch besser und glich aus (32.). Und es kam noch besser: Denn Pedro Henrique De Jesus Marcilio erzielte das 2:1 (53.) für die Arheilger, die dann aber zu viel wollten.

"Warum haben wir uns danach locken lassen?", fragte Bergemann und machte den Knackpunkt aus. Denn anstatt erst einmal die Führung zu verwalten, gingen die Gastgeber auf die Angebote der Bornheimer ein. So schlugen sie sich quasi selbst, da sie unnötig aufmachten und den Gästen so Räume boten, die diese durch Lukas Knell (60.) und erneut Casalino (67.) trefflich nutzten. 2:3 – diesmal kam der FCA nicht zurück.

SG Langstadt besiegt Talente aus China

Die in der Liga spielfreien Langstädter nutzten die Partie, die über Eintracht Frankfurt zustande kam, wo die Chinesen zu Gast sind, um im Rhythmus zu bleiben. "Es war ein guter Test", sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia. Die Gäste aus Fernost hätten dabei zunächst durch hohe Laufbereitschaft auf sich aufmerksam gemacht. Im dritten Drittel (es wurden dreimal 30 Minuten gespielt) sei den Talenten aus China aber die Kraft ausgegangen. So drehten die Gastgeber das Spiel noch.

Zunächst hatte Gian Luca Pertosa (13.) die Langstädter in Führung gebracht, die Chinesen haben den Spieß mit dem 2:1 (18./20.) aber umgedreht. Durch den Doppelschlag von Kyran Chambron Pinho (64./68.) lag die SG wieder vorne. Felix Lau (79.) machte mit dem 4:2 alles klar für die Langstädter, die nun den 1. FC Langen (Liga, 17. Mai) und Germania Ober-Roden (Finale im Kreispokal am 20. Mai, 18.30 Uhr, in Hergershausen) als nächste Gegner haben.





