Verbandsliga: FC Waldbrunn mit Last-Minute Sieg im Derby

Wiesbaden. Zweiter Spieltag, zweites Derby am Freitagabend: In der Verbandsliga knistert es zum Auftakt des Spieltag im Duell zwischen dem FC Waldbrunn und dem SV Rot-Weiß Hadamar. Samstag steigt dann der TuS Dietkirchen ins Ligageschehen ein und empfängt den zum Start siegreichen FV Biebrich, kurz zuvor hat der FC Ederbergland den Aufsteiger Heuchelheim zu Gast. Am Sonntag gibt dann Verbandsliga-Rückkehrer SSC Juno Burg sein Debüt und empfängt Germania Okriftel, ebenso ist der Absteiger TSV Steinbach Haiger II erstmals im Einsatz und bei Blau-Gelb Marburg gefordert. Im Duell zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim wollen zwei Sieger des ersten Spieltags eine Serie starten. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es im Duell zwischen dem VfR Limburg und den TuS Hornau. Außerdem hat die SG Walluf den FV Breidenbach zu Gast.