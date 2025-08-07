 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
Der FC Waldbrunn und der SV Rot-Weiß Hadamar stehen sich am Freitagabend im Derby gegenüber.
– Foto: Willi Roth - Archiv

Verbandsliga: FC Waldbrunn mit Last-Minute Sieg im Derby

FC Waldbrunn entscheidet Derby gegen SV Rot-Weiß Hadamar in der 90. Minute +++ SVW, Walluf und Biebrich wollen Siegesserie starten +++ Drei Teams steigen ein

Wiesbaden. Zweiter Spieltag, zweites Derby am Freitagabend: In der Verbandsliga knistert es zum Auftakt des Spieltag im Duell zwischen dem FC Waldbrunn und dem SV Rot-Weiß Hadamar. Samstag steigt dann der TuS Dietkirchen ins Ligageschehen ein und empfängt den zum Start siegreichen FV Biebrich, kurz zuvor hat der FC Ederbergland den Aufsteiger Heuchelheim zu Gast. Am Sonntag gibt dann Verbandsliga-Rückkehrer SSC Juno Burg sein Debüt und empfängt Germania Okriftel, ebenso ist der Absteiger TSV Steinbach Haiger II erstmals im Einsatz und bei Blau-Gelb Marburg gefordert. Im Duell zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim wollen zwei Sieger des ersten Spieltags eine Serie starten. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es im Duell zwischen dem VfR Limburg und den TuS Hornau. Außerdem hat die SG Walluf den FV Breidenbach zu Gast.

Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 19:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
2
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
14:30live

Heute, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
16:00

Morgen, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00

