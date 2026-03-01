Verbandsliga: FC Basara enttäuscht im Verbandsliga-Topspiel

Ryoma Osaka vom FC Basara Mainz (Mitte) läuft Can Abdullah Güney (links) und Marcel Bormeth von der TuS Mechtersheim davon. Foto: Kristina Schäfer

Mainz/Bodenheim. Marienborn ärgert das nächste Top-Team der Verbandsliga, Bretzenheim wundert sich über sich selbst und den Schiedsrichter, Bodenheim betreibt Chancenwucher und Basara stellt sich selbst ein Bein.

Was ein echtes Spitzenspiel werden sollte, wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Ibrahim Katende, der vor einem Wechsel zu Oberligist Wormatia Worms steht, verursachte erst den Freistoß, den Leander Helbig zum 0:1 über die Linie drückte (28.). Und sah fünf Minuten später die Ampelkarte.

Alexander Biedermann staubte nach einer Flanke zum 2:0 der Gäste ab (57.). Zwei, drei weitere Tore der Vorderpfälzer verhinderte Basara-Keeper Felix Pohlenz mit starken Reflexen. Spannend wurde es nach Gianni Aulettas Elfmeter (70.) nur auf dem Papier, die „Diamanten“ brachten im Schlussspurt nach langer Unterzahl fast nichts mehr zustande. „Für ein Spitzenspiel war es von uns ein bisschen zu wenig“, sagt der Sportliche Leiter der Mainzer Japaner, Andreas Mayer. „Mitentscheidend waren die beiden unnötigen, berechtigten Gelben Karten. Da muss ich als Innenverteidiger cleverer sein. Genau das, die Abgezocktheit, merkt man Mechtersheim an.“

FC Basara: Pohlenz – Katende, Seib, Wakeshima – Sakatsume (46. Kimura), Papela (75. Utsugi), Dillitz, Osaka (81. Printemps) – Saeki (46. Nagao), Auletta, Oshima (64. Okamoto).

Auch wenn die Serie von 375 Minuten ohne Gegentor zu Ende ging, gelang das fünfte Marienborner Spiel ohne Niederlage. Ja, sagt TuS-Trainer Ali Cakici, das Unentschieden ist aus seiner Sicht ein Grund zur Freude – „wäre da nicht die Riesen-Doppelchance kurz vor Schluss gewesen“. Luka Baljak und Alexander Markiefka verpassten den Coup beim Zweiten.

Ein Freistoß samt Abpraller und ein Ball über die Abwehrkette brachen die Zu-Null-Serie, Robert Cenusa traf doppelt (6., 9.). Armin Paulus stellte auf 2:2. Auf das Startelf-Debüt in Waldalgesheim (1:0) folgte nun die Tor-Premiere des 1b-Spielers. Erst legte Baljak quer (44.), dann schnappte sich Paulus einen Fehlpass (54.). Antonio Serratores Freistoß knallte an die Latte, die Pfälzer trafen ebenfalls zweimal Alu.

TuS Marienborn: Baka – Hornetz, Hofmann, Beck, Kohns, Kersthold (80. Ritz) – Serratore (71. Beydoun), Schwab (90. Breier) – Paulus (76. Zeghli), Melament (66. Markiefka), Baljak.

„Katastrophe“, schüttelt Trainer Timo Schmidt nach dem herben Dämpfer gegen das Schlusslicht den Kopf, „absolute Katastrophe. Wir haben die Wege nicht gemacht, waren faul, nicht intensiv genug.“

Daniel Ghoul, der per Heber traf (20.), und Ricki Schander im Konter (40.) besorgten den Pausenstand. Auf der Gegenseite kullerten die Hochkaräter von Jakub Koutny (42.) und Nick Zimmermann (45.) vorbei. Zwei weitere Chancen dieses Kalibers ließen Koutny und Tamim Noory liegen, ehe Serdal Günes einen Foulelfmeter versenkte (82.).

Regelfehler in Bretzenheim

Nun war das Momentum da – und rasch wieder weg. Stürmerfoul Kadir Aygurlu, Daumen hoch zum Schiedsrichter – ein Musterbeispiel für Gelb-Plus (84.). Nur hatte der Bretzenheimer zuvor bereits Gelb gesehen. Schiedsrichter Sami Tirech beging also mit der Zeitstrafe einen Regelfehler, doch Steinbach wird kaum protestieren. Die Schlussoffensive blieb in Unterzahl aus.

TSG Bretzenheim: Heberer – Japke, Scherer, Loran (80. Ko) – Helbach (51. Maaß), Günes, Leismann (56. Aygurlu), Tasdemir – Zimmermann – Radice (34. Frick), Koutny (70. Noory).

„Brutal bitter“ findet Marco Streker seine Debüt-Niederlage, „wir können nach 30 Minuten 3:0 führen.“ Die Komplimente von Trainer-Kollege André Weingärtner nahm Streker gern an. Verwandelte Hundertprozentige durch Naqib Tokhi, Khaled Abou Daya oder Calvin Faßnacht wären ihm lieber gewesen. Trotz Bodenheimer Spielkontrolle und von Valentin Van der Velden gehaltenem Elfer ging es nach Ecke und Kopfball (Simon Scherer/45.) mit Rückstand in die Kabine.

Abou Daya glich mit einer Einzelaktion prompt aus (48.), ehe ein langer Ball und ein Halbfeld-Freistoß die VfB-Deckung übertölpelten (Scherer/53., Tim Krafft/79.). „Solche individuellen Fehler werden auf dem Niveau bestraft“, sagt Streker, „wir haben mindestens einen Punkt verdient. Die guten 60 Minuten müssen wir kopieren und noch mehr Gier in gegnerischer und eigener Hälfte dazu packen, dann kannst du nicht nicht belohnt werden.“

VfB Bodenheim: Van der Velden – Ziewers, Manz, Ahmed – Schäfer, Kramer, Heine (82. Dorn) – Cande (66. Adams), Tokhi (57. Abdelaali) – Abou Daya, Faßnacht.





