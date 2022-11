Verbandsliga: Extrem wichtiger Dreier für Hassia Bingen bezwingt Schlusslicht Speyer 2:1

BINGEN. Es wurde der erhoffte Dreier für Hassia Bingen. Zwanzig Minuten lang hatte das Team Mitabsteiger FC Speyer im Griff, stürzte die Gäste von einer Verlegenheit in die andere. Mehr als der eine Treffer, den Joshua Iten per Kopf nach der von Patrick Schön getretenen Ecke erzielte, wollte aber nicht herauskommen. Weil die Binger danach die Konsequenz vermissen ließen, sich dem Gegner anpassten, wurde es eng. Dass der 2:1-Erfolg verdient war, daran bestand kein Zweifel.

„Wir haben überragend angefangen, hätten nach 20 Minuten zwingend mit zwei oder drei Toren führen müssen“, blickte Iten nach dem Abpfiff zurück, vermisste die Abgezocktheit. Stattdessen passierte das, was Coach Christian Klöckner befürchtet hatte. „Wir schaffen es aktuell nicht, ein Spiel vorzeitig zuzumachen“, hatte er bereits in der Vorwoche gesagt. Das war auch diesmal so. Viele Aktionen wurden zu ungenau oder schlecht ausgespielt.

Nach einer halben Stunde kam Speyer besser ins Spiel, gewann in einer fairen Begegnung immer mehr Zweikämpfe im Mittelfeld, kam zu ersten Abschlüssen, bei denen sich Hassia-Torwart Konstantin Schindler auszeichnete.

Aus dem Nichts das 2:0. Ein krasses Missverständnis zwischen Baris Barut und Jonah Laboard nutzte Dennis Esmaieli aus, passte auf den in abseitsverdächtiger Position stehen Christoph Bittner, der die Ruhe behielt und überlegt einnetzte (59.). Die Entscheidung? Nein. Speyer tat nun mehr für die Offensive, kam per unhaltbarer Volleyabnahme durch Thomas Meier zum Anschluss (66.) und sorgte auch in der Folge für viele Momente zum Luftanhalten auf Binger Seite. Für die Hassia hätte Yüksel den Deckel drauf machen können. Erst setzte sich der Mittelstürmer gegen drei Verteidiger durch, legte sich das Leder überlegt auf den rechten Fuß – und zirkelte es knapp am rechten Pfosten vorbei (70.). Vellbinger durfte sich zudem bei einem 25 Meter-Freistoß von Patrick Schön auszeichnen (78.).