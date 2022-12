Verbandsliga: ETW will gegen Rodgau eine Reaktion zeigen Samstag 16 Uhr gegen den Tabellensechsten

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach kam in seinen letzten vier Spielen gerade einmal zu einem Punkt. Die Überwälder durften sich zuletzt Ende Oktober nach einem 3:1-Heimsieg gegen den VfB Ginsheim über drei Punkte freuen. Und der Abstand auf die Abstiegsplätze schrumpft: Die Eintracht hat gerade einmal noch zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. ETW-Trainer Ralf Ripperger erwartet denn auch eine Reaktion von seinen Spielern, wenn am Samstag ab 16 Uhr der Tabellensechste JSK Rodgau zu Gast ist. Das jüngste 0:2 seiner Elf bei der Spielvereinigung Seligenstadt lässt der Übungsleiter derweil ohne Kommentar im Raum stehen. Der Trainer nimmt seine Spieler in die Pflicht. „Gegen Rodgau muss auf jeden Fall eine Mannschaft auf dem Platz stehen, in der jeder für das Team und für den Nebenmann kämpft, brennt und alles investiert“, sagt er. „Wir müssen verstehen, um was es geht und was es bedeutet, Verbandsliga zu spielen“. Fähigkeiten, Potenzial oder Veranlagung seien nur dann interessant, wenn man bereit sei, diese einzubringen und abzurufen. Die Eintracht geht seit Wochen schon personell auf dem Zahnfleisch. Doch Ripperger will dieses Argument nicht als Entschuldigung für die zuletzt mageren Ergebnisse seiner Mannschaft geltend machen. „Für jede Mannschaft war es eine lange Runde“, sagt er. „Und trotzdem darf es nicht irgendwo auslaufen – ich bleibe dabei, dass die Personalsituation kein Alibi für die letzten Ergebnisse sein darf“.