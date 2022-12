Verbandsliga: ETW verabschiedet sich mit Auswärtssieg in die Pause 2:1 am Samstag beim SV Münster

Eintracht Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach verabschiedete sich mit einem Auswärtssieg in die Winterpause. Die Überwälder gewannen am Samstag beim SV Münster mit 2:1 (1:1). ETW-Trainer Ralf Ripperger war krankheitsbedingt nicht mit von der Partie, doch ETW-Sportdirektor Amir Imsirovic übernahm die Verantwortung für das Team. „Und Amir hat die Mannschaft gut eingestellt“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch, der eine turbulente zweite Halbzeit beobachtete. Denn die Gastgeber mussten mit Wiederanpfiff fast 45 Minuten lang einem Rückstand hinterherlaufen. Doch am Ende war es für Münster vergebens, weil die ETW-Defensive gut arbeitete und die Gäste ihre Chance effektiv zu nutzen verstanden.

Wald-Michelbach kontrollierte zunächst die Partie, Münster fand nicht ins Spiel. Und trotzdem gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung: ETW-Abwehrchef Boubacar Siby beförderte den Ball in der 32. Minute nach einem missglückten Rückpass ins eigene Tor. ETW-Chancen unter anderen von Niklas Halblaub blieben bis dahin ungenutzt. Doch der Rückstand beeindruckte die Wald-Michelbacher kaum. Die Eintracht überzeugte vielmehr mit guten Aktionen. Lars-Eric Schwinn auf Vorarbeit von Siby verfehlte das Tor aus 15 Metern nur knapp (42.) bevor Halblaub in der 43. Minute das längst überfällige 1:1 für die Gäste dann doch noch vor der Pause erzielte. Der ETW-Spieler traf nach einem Flachpass von Siby ins Zentrum des Torraums aus kurzer Distanz ins kurze Toreck. Und die Überwälder wollten mehr. Die 2:1-Führung gelang Schwinn schon in der 53. Minute per Kopfball. Die Vorarbeit kam von Luca Ernst, der mit einer Flanke auf den langen Pfosten Siby in Szene setzte, der schließlich Torschützen Schwinn die entscheidende Vorlage lieferte. Münster erhöhte den Druck – ein Schuss des SVM aus gut 20 Metern ging an den Innenpfosten (62.). Und in den letzten 20 Minuten wurde es ereignisreich. Doch die ETW behielt die Kontrolle. Der eingewechselte Patrik Babic sorgte mit guten Aktionen noch einmal für Schwung im Spiel der Gäste – er traf in der Nachspielzeit den Pfosten. „Wir sind froh über die drei Punkte“, sagte Strusch. „Es war aber Schwerstarbeit“.