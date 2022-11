Verbandsliga: ETW trifft auf "gefährliches" Bad Vilbel Wald-Michelbach erwartet am Samstag ab 16 Uhr den Tabellenvierzehnte FV Bad Vilbel

Der Blick zurück fällt ungleich schwerer, denn die Niederlage gegen den SC 1960 Hanau hat für die Eintracht fast schon historische Züge. SC-Spieler Shelby Printemps machte den Unterschied aus mit insgesamt vier Toren. „Er hatte wirklich einen guten Tag“, sagt Ripperger. Printemps habe viel investiert und sich somit das Glück des Tüchtigen auch verdient. Der ETW-Trainer hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, die Gründe für die zuletzt zahlreichen Gegentore zu eruieren und entsprechende Fehler in der Zukunft bestmöglich abzustellen. „Es sind teilweise relativ einfache Themen, denen wir wieder eine höhere Bedeutung schenken müssen“, sagt der ETW-Coach und fügt an: „“Wir haben in diesem Jahr noch vier Spiele und diese wollen wir erfolgreich gestalten“.

Als Team dagegenstemmen

Die Aufgabe des Übungsleiter ist es, seinen Spieler immer wieder die nötige Sicherheit mit auf den Weg zu geben. Die Qualität im Team, dessen ist sich Ripperger sicher, sei immer noch hoch. „Diese Qualität müssen wir jetzt wieder zur Geltung bringen“. Der Coach nimmt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich in die Pflicht. „Den Spieler muss Vertrauen geschenkt werden – Fehler dürfen passieren und davor müssen die Spieler auch keine Angst haben“, sagt er. Und Fehler bügele man als Team auch immer wieder gemeinsam aus. Die ETW-Personalsituation bleibt indes angespannt. Doch für den ETW-Trainer dient das nicht als Alibi für Niederlagen. „Seit ich in Wald-Michelbach Trainer bin habe ich immer wieder Phasen erlebt, in denen wir aufgrund von Verletzungen, Sperren und so weiter sehr viel wegstecken mussten“. Ylli Cermjani, Marian Veigel und Marius Möldner werden gegen Bad Vilbel nicht spielen.