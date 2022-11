Verbandsliga: ETW personell geschwächt in Neu-Isenburg gefordert „Die jungen Spieler aus der zweiten Mannschaft werden aushelfen müssen“

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach hat mit personellen Engpässen zu kämpfen. Die Mannschaft von ETW-Trainer Ralf Ripperger wird ihr System verändern müssen, wenn es am Samstag ab 17 Uhr bei der Spieivereinigung Neu-Isenburg um die Punkte geht.

„Die jungen Spieler aus der zweiten Mannschaft werden aushelfen müssen“, sagt ETW-Sportdirektor Amir Imsirovic. Denn Marius Moeldner ist krank und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Und auch Etienne Imsirovic wird am Samstag möglicherweise nicht spielen können. Niklas Halblaub ist beruflich verhindert und ob Torwart Marvin Gärtner dann wieder zwischen den Pfosten steht ist fraglich. Der Keeper ist diese Woche wieder ins Training eingestiegen. ETW-Torjäger Ylli Cermjani hat eine Kapselverletzung in der Kniekehle und wird wohl erst in der Rückrunde wieder spielen können. Der erste Verdacht auf Kreuzbandriss hat sich bei Cermjani „Gott sei Dank nicht bestätig“, sagt Imsirovic. Doch der Ausfall des dynamischen Offensivspielers wiegt schwer, denn Cermjani ist kaum zu ersetzen.