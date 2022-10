Verbandsliga: ETW mit Unentschieden beim FFV Frankfurt 2 Punkte aus 4 Spielen zu wenig für die Überwälder

Wald-Michelbach. Verbandsligist Wald-Michelbach nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen hatte am Samstag beim Tabellenzwölften drei Punkte angepeilt, doch daraus wurde nichts. Die Partie endete 0:0 weil beide Team auf Sieg gestellt hatten und sich einen entsprechend spannenden und starken Schlagabtausch lieferten. Die Überwälder mussten sich vergangene Saison zweimal schon mit einem Unentschieden gegen die Sportfreunde zufrieden geben. Und auch diesmal war es ein schweres Spiel für die Mannschaft von ETW-Trainer Ralf Rippeger. Die Gäste traten mit veränderter Aufstellung an. Die Sperre von ETW-Kapitän Jens Bundschuh machte die Umstellung nötig. Der 17 Jahre alte Luca Ernst rückt ins Team, nachdem er sich in der zweiten Mannschaft empfohlen hatte.

Und der ETW-Nachwuchsspieler hatte auch gleich eine wichtige Position inne, spielte von Anfang an und machte seine Sache sehr gut, wie ETW-Pressesprecher Lothar Strusch sagte. Doch aus dem Ergebnistief der letzten Wochen kam die Eintracht in Frankfurt nicht heraus. In der ersten Halbzeit trumpften die Gäste mit guten Chancen auf, doch der Ball wollte wieder nicht ins Tor. Ein Schuss von Vassilis Chatzigiannakis wurde auf der Linie geklärt, der Nachschuss geblockt. Ylli Cermjani verteilte die Bälle, versuchte alles um seine Mitspieler offensiv in Szene zu setzen. Doch es nützte nichts. In der 32. Minute wurde Noah Hannawald im Fünfmeterraum geblockt und kurz nach der Pause kam auch Lars-Eric Schwinn nicht durch. Der eingewechselte Feta Suljic scheiterte am Torwart (58.) und nach einem Pass von Etienne Imsirovic traf Hannawald aus zehn Metern den Pfosten (74.). In der Schlussphase war dann ETW-Torwart Marvin Gärtner gefordert nachdem er in Bedrängnis geraten war, die Situation aber noch rechtzeitig klären konnte. Aufatmen bei der Eintracht. „Es ist ein sehr gutes Miteinander bei uns und wir bleiben optimistisch – trotz der zur Zeit fehlenden Punkte“, sagte Strusch.

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner, Möldner, Imsirovic, Chatzigiannakis, Hannawald, Schwinn (ab 57. Suljic), Klinger, Borgenheimer, Cermjani, Ernst, Siby.