Verbandsliga: ETW mit Remis bei Rot-Weiß Frankfurt Wald-Michelbach spielt am Freitag 1:1 in Frankfurt

Wald-Michelbach. Die Überwälder waren zur Pause noch optimistisch, das Spiel gewinnen zu können. Doch am Ende musste sich Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach am Freitag bei der SG Rot-Weiß Frankfurt mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. „Wir haben viel Aufwand betrieben, deshalb ist ein Punkt eigentlich zu wenig“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch.

Die Partie war schnell, denn beide Mannschaften setzten alles auf drei Punkte. Die Gastgeber nach neuerlicher Verletzungsmisere waren gegen die Eintracht am Freitag wieder in Bestbesetzung angetreten, hatten acht Spieler auf der Ersatzbank. Und die ersten Minuten gehörten denn auch den Gastgebern, die schon in der 13. Minute durch Kani Yildirimoglu mit 1:0 in Führung gingen. Der Frankfurter traf mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins linke Toreck. Doch Wald-Michelbach antwortete nur drei Minuten später mit Leistungsträger Michel Klinger, der sich nach langer Verletzungspause wieder im Aufwärtstrend befindet. Mit einem platzierten Schuss traf der Wald-Michelbacher zunächst den Innenpfosten, doch der Ball lief entlang der Torlinie hinein ins Tor zum 1:1-Endstand.

Große ETW-Bemühungen werden nicht belohnt

Vassilis Chatzigiannakis auf Zuspiel von Ylli Cermjani verpasste es wenig später auf 2:1 für die Gäste zu erhöhen. Nach einem Eckball schoss Noah Hannawald in der 34. Minute per Direktabnahme aus 18 Metern knapp über das Tor. Nach der Pause waren die Überwälder weiter am Drücker. Ein Kopfball von Etienne Imsirovic aus kurzer Distanz ging knapp am linken Pfosten vorbei, ein Freistoß von Klinger blieb in der Mauer hängen. Wald-Michelbach wurde stärker, doch die Frankfurter blieben stets gefährlich vor allem im Konterspiel. ETW-Torwart Marvin Gärtner war immer wieder gefordert unter anderem nach einem Distanzschuss von SG-Spieler Hakan Gültekin, den der ETW-Keeper parierte. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder der Eintracht: Cermjani nach Rückpass von Chatzigiannakis traf den Pfosten. „Strusch: Wir haben alles versucht, es hat aber leider nicht geklappt“.