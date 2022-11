Verbandsliga: ETW mit klarer Niederlage gegen Spitzenreiter 3:7 (1:3) gegen Tabellenführer SC 1960 Hanau +++ Printemps überragt

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach kassierte am Samstag vor eigenem Publikum eine fast schon historische Niederlage – 3:7 (1:3) gegen Spitzenreiter SC 1960 Hanau. SC-Neuzugang Shelby Printemps machte den Unterschied. Der Haitianer erzielte vier Tore für die Gäste. „Es war ein außergewöhnliches Spiel im Zeichen eines Spielers“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch. „Printemps hätte man eigentlich in Manndeckung nehmen müssen“.

Der Gegner war aber hellwach. Printemps setzte mit einem Volleyschuss aus spitzem Winkel für ein erstes Ausrufezeichen – 1:0 für Hanau in der elften Minute. Die Eintracht jedoch hatte schnell eine Antwort parat: Suljic nach Eckball per Drehschuss gelang der 1:1-Ausgleich. Doch dann war Printemps wieder zur Stelle, diesmal mit einem verdeckten Schuss aus zwölf Metern – unhaltbar.

Der SC-Tore-Garant war zuletzt lange verletzt, spielte zuvor in Regional-und Oberliga und auch in der Nationalmannschaft von Haiti war der Offensivspieler aktiv. Und Printemps drückte dem Spiel seinen Stempel auf. „Er war der entscheidende Spieler“, sagte Strusch. Doch Wald-Michelbach hielt dagegen. Feta Suljic, Niklas Halblaub und Vassilis Chatzigiannakis sorgten für einigen Betrieb in der Hälfte der Gäste, beschäftigten die Hanauer Abwehr fast dauerhaft.

Das 3:1 für Hanau markierte Ronaldo Dos Santos Ferreira nach einem Steilpass der Hanauer aus der eigenen Hälfte heraus. „Das war die kalte Dusche“, sagte Strusch. Doch die Eintracht gab nicht auf, hatte in der Schlussphase der ersten Halbzeit vielversprechende Chancen unter anderen durch Michel Klinger und Suljic. Und mit Wiederanpfiff keimte denn auch Hoffnung auf den erneuten Ausgleich. Der SC Hanau aber hatte etwas dagegen und markierte mit dem 4:1 durch Printemps schon in der 50. Minute die Vorentscheidung. „Das war nicht mehr aufzuholen“, sagte Strusch. Doch aufgeben gilt nicht bei der Eintracht. Und so konnten Halblaub und Klinger mit ihren Toren zum 2:5 und 3.7 das Endergebnis noch etwas korrigieren. „Wir haben ein super Spiel gesehen – wir sind nicht unzufrieden“, sagte der ETW-Pressesprecher. „Wir haben viel investiert, aber der Spielverlauf war gegen die Eintracht“, sagte ETW-Trainer Ralf Ripperger. „Hanau war mit Abstand die beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison bislang gespielt haben“.

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner, Marx, Bundschuh, Imsirovic, Chatzigiannakis, Halblaub, Hannawald, Klinger, Borgenheimer, Suljic, Siby.

Tore: 0:1 Printemps (11.), 1:1 Suljic (18.), 1:2 Printemps (27.), 1:3 Ferreira (30.), 1:4, 1:5 Printemps (50., 58.), 2:5 Halblaub (62.), 2:6 Borgenheimer (63., Eigentor), 2:7 Ataka (77.), 3:7 Klinger (90.). – Zuschauer: 200. – Beste ETW-Spieler: Suljic, Halblaub, Chatzigiannakis.