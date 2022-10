Verbandsliga: ETW mit Heimsieg gegen Ober-Roden 4:1 gegen Tabellenachten

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach hatte am Samstag in seinem Heimspiel gegen Germania Ober-Roden die richtige Antwort parat auf seine eher mäßige Punkte-Ausbeute der vergangenen Wochen. Mit 4:1 (3:1) gewannen die Überwälder deutlich, wenn auch etwas zu hoch, wie ETW-Pressepsrecher Lothar Strusch sagte. Denn die Leistung der ETW-Auswahl war in den Wochen, als die Punkte fehlten, mitunter durchaus besser. Doch der Gegner war diesmal auch ein anderer unter anderen mit einem Torjäger Marco Christophori-Como der Extraklasse, zumindest für die Verbandsliga.

ETW-Nachwuchsspieler Luca Ernst war wieder von Beginn an mit von der Partie, diesmal auf der linken Außenposition. Lennart Borgenheimer konnte dadurch etwas offensiver agieren. Noah Hannawald im Angriff sorgte auch gegen Ober-Roden für einigen Wirbel und nicht zuletzt die Langzeitverletzten Niklas Halblaub und Feta Suljic kamen zu einem Kurzeinsatz, um wieder Praxis zu sammeln. Die Zeichen bei den Wald-Michelbacher stehen wieder auf Erfolg und daran wollte Michel Klinger mit seinem 30-Meter-Schuss unmittelbar nach Anpfiff am Samstag auch keine Zweifel aufkommen lassen. Doch noch landete der Ball nicht im Tor, er ging aber nur knapp über die Latte.

„Ober-Roden ist offensiv eine sehr starke Truppe“, sagte Strusch. „Für uns war wichtig, dagegen etwas zu unternehmen“. Doch Christophori-Como war am Samstag nie ganz auszuschalten. Ober-Roden war immer einen Schritt schneller. Die Eintracht setzte die Wegmarken zum Erfolg jedoch zum richtigen Zeitpunkt. In den ersten 30 Minuten überraschte die Mannschaft von ETW-Trainer Ralf Ripperger den Gegner mit einem Doppelschlag. Die Innenverteidigung um Boubacar Siby und Rückkehrer Jens Bundschuh war zudem wieder stabil und auch Torwart Marvin Gärtner setzte mit seinen Aktionen das ein und andere Ausrufezeichen.

Ober-Roden war mit Anpfiff allerdings ebenfalls auf dem Punkt und ETW-Torwart Gärtner hatte denn auch alles andere als einen ruhigen Nachmittag zu verleben. Der Keeper war aber auf dem Posten und nur beim Elfer der Gäste in der 38. Minute gegen Christophori-Como zum 1:3-Zwischenstand chancenlos. Die Gastgeber lagen zu diesem Zeitpunkt schon mit 3:0 vorne. Ylli Cermjani hatte das 1:0 schon in der 18. Minute mit einem satten Schussaus aus 15 Metern erzielt. „Ein super Tor“ beobachtete Strusch auch bei Cermjanis 2:0 ebenfalls aus der Distanz (21.). In der 30. Minute war dann Hannawald nach feiner Vorarbeit von Borgenheimer zur Stelle – 3:0 für Wald-Michelbach. Lars-Eric Schwinn markierte in der 78. Minute dann den 4:1-Endstand, nachdem Hannawald auf der Außenbahn zwei Gegenspieler stehen gelassen und den Torschützen in Szene gesetzt hatte. „Die Eintracht hat verdient gewonnen, weil sie effektiv war“, sagte Germania-Coach Fabian Bäcker. „Zehn Minuten lang waren wir schlecht aufgestellt und da haben wir die zwei entscheidenden Gegentore kassiert“. ETW-Trainer Ralf Ripperger: „Nach 30 starken Minuten waren wir gefühlt immer einen Schritt langsamer – aber wir haben gegen einen guten Gegner gewonnen“.

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner, Bundschuh, Imsirovic (ab 85. Marx), Chatzigiannakis, Hannawald (ab 80. Suljic), Schwinn, Klinger (ab 84. Siefert), Borgenheimer, Cermjani, Ernst (ab 64. Halblaub), Siby.

Tore: 1:0, 2:0 Cermjani (18., 21.), 3:0 Hannawald (30.), 3:1 Christophori-Como (38., Foulelfmeter), 4:1 Schwinn (78.). – Schiedsrichter: Werner. – Zuschauer: 130. – Beste ETW-Spieler: Gärtner, Cermjani, Hannawald.