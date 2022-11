Verbandsliga: ETW empfängt Spitzenreiter Hanau Samstag 16 Uhr

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach empfängt am Samstag (16 Uhr) den in dieser Saison noch ungeschlagenen Spitzenreiter SC Hanau. „Das wird ein besonderes Spiel gegen einen starken Gegner“, sagt ETW-Pressesprecher Lothar Strusch. Die Überwälder haben in den vergangenen Jahren einige Erfahrungen gemacht mit dem Team aus dem Main-Kinzig-Kreis. Die Spiele waren immer umkämpft. Und Hanau hat sich in dieser Saison gezielt noch einmal verstärkt. „Aber bei uns ist es auch nicht immer leicht zu spielen“, sagt Strusch und setzt am Samstag durchaus auch auf den Heimvorteil seiner Mannschaft. „Wir sind zu Hause eine Macht“, sagt er. Die Mannschaft von ETW-Trainer Ralf Ripperger gab in dieser Runde vor eigenem Publikum bislang nur eine Partie verloren – mit 0:1 mussten sich die Wald-Michelbacher dem Aufsteiger Dortelweil geschlagen geben. „Es ist nicht aussichtslos“, sagt der ETW-Pressesprecher, gegen Hanau zu punkten. Die Eintracht setzt in jedem Fall alles daran, die Punkte in Wald-Michelbach zu behalten.