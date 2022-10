Verbandsliga: ETW bei Rot-Weiß Frankfurt gefordert Wald-Michelbach gastiert am Freitag beim Tabellenvierzehnten

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach konnte sich zuletzt mit einem 4:1-Heimsieg gegen Germania Ober-Roden wieder mit drei Punkten belohnen und die Überwälder wollen den Schwung jetzt mit nach Frankfurt nehmen, wenn es am morgigen Abend ab 20 Uhr bei den Rot-Weißen in der Mainmetropole weiter geht im Rennen um die Zähler.

„Es war wichtig, endlich wieder Punkte einzufahren“, sagt ETW-Trainer Ralf Ripperger, der jüngst aber vergleichsweise viel Kritik übte am Spiel seiner Mannschaft. Denn gegen Ober-Roden habe sein Team in manchen Bereichen „nicht ganz so scharf gearbeitet“ wie in der Vergangenheit schon geschehen. „Und das kann bei einem unglücklichen Spielverlauf dann auch dafür sorgen, dass so ein Spiel eben nicht gewonnen wird“,. sagt der ETW-Coach. Das große Ziel aber haben die Überwälder am vergangenen Samstag erreicht: Drei Punkte. „Und da werfe ich niemandem aus der Mannschaft vor, nicht dafür gearbeitet zu haben“, sagt Ripperger.