Verbandsliga: Eschenburgs Fußballerinnen starten mit 2:4

Dillenburg. Ein intensives Wochenende liegt hinter den Frauenfußballteams der SG Eschenburg. Während die erste Damenmannschaft in der Verbandsliga trotz eines couragierten Auftritts leer ausging, konnte die zweite Garde in der B-Liga einen Achtungserfolg feiern. In der Gruppenliga zeigte der TSV Bicken eine starke Leistung und siegte verdient gegen Marburg. In der Kreisoberliga musste Frohnhausen hingegen eine deutliche Derby-Niederlage gegen Sechshelden hinnehmen.