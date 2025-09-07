 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Symbolbiild © VRM

Verbandsliga: Eschenburgs Fußballerinnen starten mit 2:4

Teaser VL Frauen: +++ Trotz couragierter Leistung kehren die Fußballerinnen der SG Eschenburg aus der Verbandsliga mit einer Niederlage heim. In der Kreisoberliga rupft Sechshelden Frohnhause +++

Dillenburg. Ein intensives Wochenende liegt hinter den Frauenfußballteams der SG Eschenburg. Während die erste Damenmannschaft in der Verbandsliga trotz eines couragierten Auftritts leer ausging, konnte die zweite Garde in der B-Liga einen Achtungserfolg feiern. In der Gruppenliga zeigte der TSV Bicken eine starke Leistung und siegte verdient gegen Marburg. In der Kreisoberliga musste Frohnhausen hingegen eine deutliche Derby-Niederlage gegen Sechshelden hinnehmen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

