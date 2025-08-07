Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der FC Waldbrunn und der SV Rot-Weiß Hadamar stehen sich am Freitagabend im Derby gegenüber. – Foto: Willi Roth - Archiv
Verbandsliga: Es knistert wieder freitagabends
Erneut macht ein Derby den Auftakt für den Spieltag +++ SVW, Walluf und Biebrich wollen Siegesserie starten +++ Drei Teams steigen ein
Wiesbaden. Zweiter Spieltag, zweites Derby am Freitagabend: In der Verbandsliga knistert es zum Auftakt des Spieltag im Duell zwischen dem FC Waldbrunn und dem SV Rot-Weiß Hadamar. Samstag steigt dann der TuS Dietkirchen ins Ligageschehen ein und empfängt den zum Start siegreichen FV Biebrich, kurz zuvor hat der FC Ederbergland den Aufsteiger Heuchelheim zu Gast. Am Sonntag gibt dann Verbandsliga-Rückkehrer SSC Juno Burg sein Debüt und empfängt Germania Okriftel, ebenso ist der Absteiger TSV Steinbach Haiger II erstmals im Einsatz und bei Blau-Gelb Marburg gefordert. Im Duell zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim wollen zwei Sieger des ersten Spieltags eine Serie starten. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es im Duell zwischen dem VfR Limburg und den TuS Hornau. Außerdem hat die SG Walluf den FV Breidenbach zu Gast.