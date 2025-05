Verbandsliga: "Es hat nach Sieg gestunken"

Es roch nicht nur danach. „Es hat nach Sieg gestunken“, sagt TSG-Trainer Timo Schmidt. „Was wir verballert haben, geht auf keine Kuhhaut. Wahnsinn, Wahnsinn.“ Viermal klatschte der Ball an den Pfosten, dreimal lief Jakub Koutny allein aufs Tor und blieb am Keeper hängen, zwei dicke Dinger ließ Jonas Gangl liegen, einen Hochkaräter haute Paul Basel frei drüber. Und das sind nur die Chancen, an die sich Schmidt ad hoc erinnert.

„Wir sind mega frustriert, denn eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht“, betont der Chefcoach. Der Trend, wonach die TSG viel flüssiger und häufiger zum Torabschluss kommt, setzt sich fort. Nun hängt es an der Trefferquote. Die Platzherren waren vorrangig bei Standards gefährlich. Nicht durch Zufall war das 2:2 durch Marius Gedratis eine direkt verwandelte Ecke (80.). TSG-Spielertrainer Serdal Günes hatte nach scharfer Flanke per Eigentor eröffnet (19.). Der selbst gefoulte Lukas Fischer per Strafstoß (27.) und Lukas Helbach, der Lennart Leismanns flache Hereingabe mit der Hacke verwertete (43.), drehten die Partie.

Thriller-Finale im Abstiegskampf

Der VfR brauchte dringend einen Dreier für den Klassenerhalt und machte auf. „Wir standen vorne ständig eins gegen eins“, rauft sich Schmidt die Haare. Samt dem 2:2 gegen Pirmasens II „haben wir in den letzten beiden Spielen vier Punkte liegen lassen“. Und doch haben die 46er den Ligaverbleib weiter in der eigenen Hand, auch wenn die Hürde hoch ist: Zum Saisonfinale kommt der Dritte Zeiskam.

Die letzten drei Ränge der Oberliga werden designierte Südwest-Verbandsligisten belegen, sodass die Bretzenheimer, um ganz sicher zu gehen, sechs Teams hinter sich lassen müssen. Auch vier könnten, wenn die Aufstiegsspiele in Regional- und Oberliga günstig ausgehen, genügen. Gegen die direkten Mitbewerber Pirmasens (in Bodenheim) und Pfeddersheim (in Marienborn) könnte Nachbarschaftshilfe nützlich sein. Bei Punktgleichheit gibt es Entscheidungsspiele um alle mindestens potenziell relevanten Tabellenplätze.

TSG Bretzenheim: B. Rosinus – Günes, Padberg, Scherer – Helbach (90.+2 Rothenburger), McColgan (90.+2 Steiner), Balik, Fischer – Leismann (81. Neumaier) – Bill (86. Basel), Gangl (71. Koutny).