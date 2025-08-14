Verbandsliga-Eröffnungsspiel

Gastgeber VfB Bretten feierte 2022 die Meisterschaft in der Landesliga Mittelbaden und geht nun in seine vierte Saison in Badens höchster Spielklasse. VfB-Trainer Bruno Martins hofft auf "eine ausgeglichene Partie". Seine Jungs seien "heiß und voller Vorfreude". "Wir werden natürlich alles reinhauen, um den Zuschauern ein packendes, interessantes und faires Spiel zu bieten – hoffentlich mit dem besseren Ende für uns", sagt Martins. Das Kribbeln sei bei allen Beteiligten spürbar: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem Heimspiel starten dürfen. Das Eröffnungsspiel zu haben, ist eine tolle Sache insbesondere für meine Jungs, aber auch für den ganzen Verein."

Der Gegner aus der Goldstadt stieg 2022 von der Kreisliga in die Landesliga auf, verweilte dort nur zwei Spielzeiten und belegte in der vergangenen Saison als Aufsteiger einen starken vierten Tabellenplatz in der Verbandsliga. Zeitgleich setzte sich GU im bfv-Rothaus-Pokal 2024/25 bis ins Finale durch und musste sich dort lediglich dem SV Sandhausen geschlagen geben. "Die zweite Saison ist meistens schwieriger zu meistern", weiß GU-Trainer Gökhan Gökce. "Umso wichtiger ist der Start. Wir wollen sofort Punkte holen, um erstmal von den unteren Plätzen fernzubleiben und uns am Ende im oberen Drittel wiederfinden." Den Auftakt können die Pforzheimer kaum erwarten: "Es ehrt uns, das Eröffnungsspiel am Freitagabend bestreiten zu dürfen. Wir freuen uns sehr darauf."