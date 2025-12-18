Verbandsliga-Erfahrung für Bezirksligisten und neuer Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Fellbach

Willkommen zurück, Bleon!

Coach Mario: „Ich freue mich sehr über Bleons Rückkehr. Leider hatte er sich bereits vor meiner Zusage als Trainer für einen Wechsel entschieden – umso größer ist jetzt die Freude, ihn wieder bei uns zu haben. Bleon ist ein technisch starker Spieler, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann und unserer jungen Mannschaft zusätzliche Stabilität geben wird.“

Bleon: „Ich freue mich total, wieder zurück in Fellbach zu sein. Uns liegt zwar noch einiges an Arbeit bevor, aber ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam als Team gut hinbekommen. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und blicke mit viel Vorfreude auf meine Zukunft beim SV Fellbach.“

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Nellmersbach

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der TSV Nellmersbach freut sich zur zweiten Saisonhälfte über den Zugang von Muamer Adzem. Der 33-jähriger Verteidiger spielte zuletzt seit 2023 für die SG Weinstadt. Dort schaffte er mit seinem vorletzte Saison den Aufstieg in die Landesliga. Vergangene Spielzeit kam Adzem auf 18 Einsätze. Vor seiner Zeit in Weinstadt sammelte der Defensivmann wertvolle Erfahrung bei Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Verbandsliga Württemberg. In Leinfelden-Echterdingen kommt Adzem auf insgesamt 58 Einsätze in der Verbandsliga.

