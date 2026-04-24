Verbandsliga-Erfahrung für Bezirksligisten, Trainer geht sofort News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Paul Stadelmaier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

SG Bettringen Die SG Bettringen stellt zur neuen Saison die Weichen im Trainerteam neu und präsentiert mit Simon Lechleitner den künftigen spielenden Co-Trainer. Der 29-Jährige kommt von der TSG Hofherrnweiler und wird Cheftrainer Arthur Feil ab Sommer unterstützen. Mit seiner Erfahrung aus der Verbands- und Landesliga soll Lechleitner dem jungen Team zusätzliche Stabilität und wertvolle Impulse geben. Zugleich endet nach dieser Saison die Trainerzeit von Ralph Molner, der die Rolle seit 2022 mit viel Engagement ausgefüllt hat. Die Verantwortlichen würdigen besonders seine Loyalität, seinen starken Draht zur Mannschaft und seinen Einsatz in schwierigen Phasen. Lechleitner entschied sich nach eigenen Worten wegen der ambitionierten Ziele und des familiären Umfelds für Bettringen. Die SGB setzt damit auf Kontinuität, Entwicklung und neue Impulse im Trainerstab. +++