Verbandsliga-Erfahrung für Bezirksligisten, Trainer geht sofort

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die SG Bettringen stellt zur neuen Saison die Weichen im Trainerteam neu und präsentiert mit Simon Lechleitner den künftigen spielenden Co-Trainer. Der 29-Jährige kommt von der TSG Hofherrnweiler und wird Cheftrainer Arthur Feil ab Sommer unterstützen. Mit seiner Erfahrung aus der Verbands- und Landesliga soll Lechleitner dem jungen Team zusätzliche Stabilität und wertvolle Impulse geben. Zugleich endet nach dieser Saison die Trainerzeit von Ralph Molner, der die Rolle seit 2022 mit viel Engagement ausgefüllt hat. Die Verantwortlichen würdigen besonders seine Loyalität, seinen starken Draht zur Mannschaft und seinen Einsatz in schwierigen Phasen. Lechleitner entschied sich nach eigenen Worten wegen der ambitionierten Ziele und des familiären Umfelds für Bettringen. Die SGB setzt damit auf Kontinuität, Entwicklung und neue Impulse im Trainerstab.
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Beim TSV Stein endet die Zusammenarbeit mit Trainer Philipp Prinz. Der Verein verabschiedet sich mit großem Dank für seinen Einsatz, sein Engagement und die gemeinsame Zeit. Prinz hat die Mannschaft in seiner Amtszeit begleitet, wichtige Impulse gesetzt und einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Teams geleistet. Für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg wünscht ihm der TSV Stein von Herzen alles Gute, viel Erfolg und das nötige Glück. Gleichzeitig ist die Nachfolgeregelung für den Saisonendspurt bereits geklärt: Co-Trainer Lars Eschment übernimmt bis zum Ende der laufenden Runde die Verantwortung an der Seitenlinie. Damit setzt der Verein in einer wichtigen Phase auf eine interne Lösung und vertraut auf Kontinuität im Umfeld der Mannschaft.
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