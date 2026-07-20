Verbandsliga: Erfahrung, Comeback und Talente für Dynamos Mittelfeld

– Foto: Michel Grabowski

Mit einer Mischung aus Erfahrung, Hoffnung und Perspektive richtet die SG Dynamo Schwerin ihren Blick auf die Saison 2026/2027 in der Verbandsliga. Ein erfahrener Mittelfeldspieler, die Rückkehr eines lange verletzten Akteurs und zwei Nachwuchstalente prägen die jüngsten Personalentscheidungen.

Mit Vladyslav Kraiev stößt ein 31 Jahre alter Mittelfeldspieler zum Verein, der beim ukrainischen Traditionsverein Metalist Kharkiv ausgebildet wurde. Dort absolvierte er mehr als 60 Pflichtspiele in den höchsten ukrainischen Ligen.

Seit 2022 spielte Kraiev in Deutschland. Nach Stationen beim Rostocker FC und zuletzt zwei Jahren beim 1. FC Phönix Lübeck bringt er mehr als 70 Einsätze in der Oberliga und Regionalliga mit nach Schwerin. Mit seiner Übersicht, Spielintelligenz und Erfahrung soll er dem Mittelfeld der SG Dynamo Schwerin Stabilität und Orientierung verleihen.

Für Maksym Beshlyaga beginnt der Sommer 2026 mit neuer Hoffnung. Sein Wechsel zur SG Dynamo Schwerin im Winter 2025 verlief anders als geplant. In den Testspielen zeigte der technisch starke Mittelfeldspieler sein Können und ließ sein Potenzial erkennen, ehe ihn eine schwere Knieverletzung ausbremste.

Auf die Verletzung folgten eine Operation und eine lange, intensive Rehabilitationsphase. Nun richtet Beshlyaga den Blick wieder nach vorn und will bei Dynamo einen neuen Anlauf nehmen. Der Verein verbindet mit seinem Neustart die Hoffnung, dass der Mittelfeldspieler schnell wieder zu alter Stärke findet und verletzungsfrei bleibt.

Zwei Talente wagen den nächsten Schritt

Mit Abubakar Sharif und Ahmad Kedra erhalten zudem zwei Nachwuchsspieler die Möglichkeit, ihre ersten Erfahrungen im Männerfußball zu sammeln. Die beiden 17-Jährigen wechseln vom Rivalen FC Mecklenburg Schwerin zur SG Dynamo Schwerin.

Zuletzt standen beide in der A-Junioren-Regionalliga auf dem Platz. Nun schlagen sie ein neues Kapitel ihrer Laufbahn auf und wollen sich im Herrenbereich weiterentwickeln.