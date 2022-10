Verbandsliga: Eltville vom Fallrückzieher kalt erwischt 0:2-Niederlage bei TuBa Pohlheim

„Wir haben es vor der Pause verpasst, in Führung zu gehen“, fand Eltvilles Teammanager Sven Klärner mit Blick auf die Möglichkeit von Sebastian Clarysse und das nicht gegebene Tor von Mojtaba Tajik, das einem Abseitspfiff zum Opfer fiel. Auf tiefem Rasen wurden die Gäste direkt nach Wiederbeginn durch den sensationellen Fallrückzieher-Treffer von Philipp Basmaci kalt erwischt. Tajik, nach Verletzung wieder dabei, schnupperte noch am Ausgleich, aber letztlich dominierte auch Pohlheims Zweikampfstärke. Wobei Eltvilles Mohamed Abd Ali mit Knöchelverletzung raus musste. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es gegen den SC Waldgirmes II weiter.