Verbandsliga: Eintracht unterliegt in Überzahl

BAD KREUZNACH. Das Warten geht weiter. Auch nach dem sechsten Saisonspiel und der 1:2 (1:1)-Niederlage gegen TB Jahn Zeiskam hat die Sportgemeinde Eintracht immer noch keinen Dreier auf der Habenseite. Gegen starke Pfälzer gingen Bad Kreuznachs Verbandsliga-Fußballer zwar mit 1:0 in Führung und hatten schon früh einen Mann mehr auf dem Platz. Am Ende standen sie dennoch mit leeren Händen da.

Sechs Spiele, drei Punkte, kein Sieg. Noch wird im Moebusstadion keiner in den Panikmodus verfallen, schon gar nicht Thorsten Effgen. „Wir nehmen eine gute halbe Stunde zu Beginn mit. Danach haben wir ausgerechnet in Überzahl leider den Faden verloren – ich kann mir das auch nicht erklären. Aber eine solche Situation kann eine mentale Herausforderung sein“, resümierte der SGE-Trainer.

Gegenüber der vorangegangenen 0:5-Pleite in Kandel hatte die Eintracht die Startelf auf drei Positionen verändert: Für Yannik Wex, Mika Brunswig und Lennart Drees waren David Molnar, Tobi Kreuznacht und Maik Strunk in die Anfangsformation gerückt. Eine gewisse Unsicherheit war den Kreuznachern dennoch anzumerken.

Schon nach zwei Minuten musste sich SGE-Keeper Felix Basting bei einem Freistoß kräftig strecken. Langsam fanden die Hausherren offensiv statt, für die erste gute Offensivaktion musste aber auch hier ein Standard von Sebastian Baumann herhalten, gefolgt von Fußballflipper im Zeiskam-Strafraum mit Pfostenbeteiligung,

Auffälligster Eintracht-Akteur in dieser Phase war Deniz Cinar, der oft nur durch Foulspiel zu stoppen war. In der 18. Minute kam der quirlige Neuzugang nach Doppelpass mit Molnar von der Strafraumgrenze zum Abschluss, sein geblockter Schuss fiel Strunk vor die Füße, der zum 1:0 vollstreckte. Den Ausgleich im direkten Gegenzug verhinderte der Abseitspfiff.

Cinar war auch am nächsten Hingucker beteiligt, denn sein Gegenspieler Maihai Petrescu sah im Zweikampf gegen den SGE-Neuzugang bereits seine zweite Gelbe Karte – Gelb-Rot (26.). Nach knapp einer halben Stunde schien alles für die Eintracht zu laufen, doch die in dieser Runde noch ungeschlagenen Zeiskamer bewiesen Moral und Klasse, stellten ihren Gegner vor allem über die Außenbahnen vor Probleme. „Es war plötzlich ein anderes Spiel“, war auch Effgen überrascht. Mit einem Mann weniger drängten Zeiskam die Gastgeber in die Defensive und erspielte sich zahlreiche Eckbälle, von denen der letzte in der ersten Halbzeit zum verdienten 1:1 einschlug. Antonio Jonjic, Zeiskams Lastminute-Zugang vom Drittligisten Hansa Rostock, traf per Dropkick kurz vor der Pause (45.+1).

Neuzugang aus der dritten Liga entscheidet die Partie

In einer nach dem Wechsel eher etwas trägen Begegnung hatten zehn Pfälzer weiter das Heft in der Hand, während die Eintracht offensiv kaum zur Geltung kam. Dennoch nicht ganz überraschend ging Zeiskam, das sich eher im Verwaltungsmodus befunden hatte, denn auch nach einem umstrittenen, aber gut getretenen Freistoß durch Kapitän Florian Simon 2:1 in Führung (77.). Erst in der Schlussviertelstunde machten die Eintrachtler um den eingewechselten Levi Mukamba endlich Betrieb – allerdings ohne Erfolg.

Am Samstag geht die Eintracht auf Reisen: Gegner Viktoria Herxheim hat nach verkorkstem Saisonstart, anschließend drei Unentschieden und dem jüngsten 3:0 in Steinwenden die Kurve gekriegt. Das wollen nun auch möglichst schnell die Kreuznacher schaffen.

Eintracht: Basting – Heinrich, Blenske, Kreuznacht (70. Chirivi), Wingenter (51. Mukamba) – Schäfer (90.+8 Langer), Molnar (83. Rastiello), Baumann, Strunk – Cinar, Darcan.





