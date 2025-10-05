Die SG Eintracht Bad Kreuznach muss weiterhin auf den ersten Sieg warten. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Verbandsliga: Eintracht unterliegt auch Morlautern Bad Kreuznacher lassen im Kellerduell wichtige Punkte liegen und verlieren nach enttäuschender Vorstellung 1:2

BAD KREUZNACH. Es wurde nichts aus der doppelten Premiere am ersten Oktober-Wochenende. Durch die jüngste 1:2 (0:2)-Niederlage wartet die SG Eintracht auch nach dem zehnten Saisonspiel weiter auf den ersten Erfolg in der Verbandsliga wie auch auf den ersten Sieg im ebenfalls zehnten Duell mit dem SV Morlautern. Im Tabellenkeller wird mit nur fünf Punkten nach dem Saisondrittel die Luft langsam dünner, da nun auch der Oberliga-Absteiger aus Kaiserslautern und die FKP-Reserve an der SGE vorbeigezogen sind.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Für Deniz Darcan ist die Ursachenforschung schwer: „Man kann es nicht an einer Sache festmachen, wir machen jede Woche andere Fehler“, sagt der Co-Spielertrainer. Die Mannschaft nehme sich viel vor, scheitere aber an sich selbst. Oft fehle die Abstimmung, manchmal die Bascics. Klar sei jedoch: „Wir brauchen jetzt vor allem Mentalität.“

Heute, 15:00 Uhr SG Eintracht Bad Kreuznach SG Eintracht Bad Kreuznach SV Morlautern Morlautern 1 2 Abpfiff + Video Die ersten 45 Minuten waren aus Bad Kreuznacher Sicht eine Halbzeit zum Vergessen. Unsicher in der Defensive und fast ohne Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor präsentierten sich die Gastgeber in ihrem Duell gegen den Abstiegsblues. Von Beginn an verbuchten die angereisten Pfälzer trotz überschaubarer Möglichkeiten die wenigen Hingucker für ihre Seite. Zweimal hatten die Bad Kreuznacher in der Anfangsphase noch Glück, ehe Co-Spielertrainer Felix Bürger dann doch zum verdienten 1:0 einschoss. In der Folge suchte die Eintracht nach dem Schlüssel für dieses so wichtige Spiel, doch hüben wie drüben trübten zahlreiche Ungenauigkeiten die Fußballbegeisterung bei den knapp 100 Zuschauern.