Verbandsliga: Eintracht unterliegt auch Morlautern

BAD KREUZNACH. Es wurde nichts aus der doppelten Premiere am ersten Oktober-Wochenende. Durch die jüngste 1:2 (0:2)-Niederlage wartet die SG Eintracht auch nach dem zehnten Saisonspiel weiter auf den ersten Erfolg in der Verbandsliga wie auch auf den ersten Sieg im ebenfalls zehnten Duell mit dem SV Morlautern. Im Tabellenkeller wird mit nur fünf Punkten nach dem Saisondrittel die Luft langsam dünner, da nun auch der Oberliga-Absteiger aus Kaiserslautern und die FKP-Reserve an der SGE vorbeigezogen sind.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Für Deniz Darcan ist die Ursachenforschung schwer: „Man kann es nicht an einer Sache festmachen, wir machen jede Woche andere Fehler“, sagt der Co-Spielertrainer. Die Mannschaft nehme sich viel vor, scheitere aber an sich selbst. Oft fehle die Abstimmung, manchmal die Bascics. Klar sei jedoch: „Wir brauchen jetzt vor allem Mentalität.“
Die ersten 45 Minuten waren aus Bad Kreuznacher Sicht eine Halbzeit zum Vergessen. Unsicher in der Defensive und fast ohne Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor präsentierten sich die Gastgeber in ihrem Duell gegen den Abstiegsblues. Von Beginn an verbuchten die angereisten Pfälzer trotz überschaubarer Möglichkeiten die wenigen Hingucker für ihre Seite. Zweimal hatten die Bad Kreuznacher in der Anfangsphase noch Glück, ehe Co-Spielertrainer Felix Bürger dann doch zum verdienten 1:0 einschoss. In der Folge suchte die Eintracht nach dem Schlüssel für dieses so wichtige Spiel, doch hüben wie drüben trübten zahlreiche Ungenauigkeiten die Fußballbegeisterung bei den knapp 100 Zuschauern.
Wenn sich Chancen ergaben, dann eher vor dem Kasten von SGE-Keeper Felix Basting, der kurz vor der Pause mitansehen musste, wie sein Innenverteidiger Leo Blenske Gegenspieler Pedro Dombaxi im Strafraum zu Fall brachte. Schiedsrichter Felix Bank zeigte auf den Punkt, Yvan Leprince Kenmo bedankte sich – 2:0 (41.). Auf der anderen Seite verzeichneten die Gastgeber keine einzige richtig gute Gelegenheit zum Torerfolg. Yannik Wex, Levi Mukamba oder auch Deniz Darcan kamen in vorderster Reihe kaum einmal zum Abschluss.
Nur wenig besser wurde der SGE-Auftritt nach der Pause. „Aber das auch zu spät“, analysierte Coach Thorsten Effgen. Bis in die Schlussphase hinein ließen die Bad Kreuznacher ihren Anhang zappeln. Eine Spielidee war lange nicht zu erkennen, stattdessen gingen bei vielen die Köpfe nach unten. Verunsicherung statt Aufbäumen. Effgen. „Dennoch müssen wir den Blick nach vorne richten. Rückspiegel gilt nicht.“
Sinanovics Anschlusstreffer kommt zu spät
Erst in der 81. Minute brachte Edis Sinanovic mit dem 1:2-Anschlusstreffer noch einmal Spannung in die Partie. Sein sehenswerter Freistoß aus halblinker Position schlug unhaltbar ein. Zu spät, denn zu mehr sollte es nicht mehr reichen. Sinanovic hatte auch die zweite Chance für seine Farben – für 90 Minuten Abstiegskampf war das aber viel zu wenig.
In der nächsten Woche steht ein weiteres Heimspiel auf dem Bad Kreuznacher Spielplan. Am Sonntag gastiert um 15 Uhr der VfB Bodenheim an der Nahe. Die Eintracht ist gefordert und muss jetzt irgendwie den Weg heraus aus der Negativspirale finden.